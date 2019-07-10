В Благовещенске начался дорожный ремонт на двух перекрестках

В Благовещенске продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 10 июля подрядчик приступил к работам на перекрестках улиц Горького – Лазо и Ленина – Кузнечной.

На первом участке будет проведена замена основания под дорожную одежду, установлено леерное ограждение и отремонтировано дорожное покрытие. Также здесь появятся новые транспортные консольные и пешеходные светофоры. С 10 по 13 июля на данном перекрёстке будет ограничено движение по ½ проезжей части. С 13 июля перекресток будет полностью перекрыт для движения транспорта, подрядчик приступит к ремонту дорожного покрытия.

На перекрёстке Ленина – Кузнечная к работам уже приступили. Здесь будет обустроена ливневая канализация, подняты люки дождеприёмных колодцев, проведена замена асфальтобетонного покрытия. На время работ движение по ½ проезжей части будет поэтапно перекрываться.

В рамках проекта в 2019 году на территории Благовещенска будут отремонтированы:

— улица Калинина от Тенистой до кольцевой развязки; — улица Новая от Зейской до Красноармейской; — улица Театральная от Октябрьской до Станционной; — улица Шимановского от Ленина до Краснофлотской; — улица Кузнечная от Ленина до Краснофлотской; — улица Лазо от Амурской до Горького; — улица Пушкина от Ленина до Зейской; — улица Воронкова от Студенческой до Кантемирова; — проезд к Дому ветеранов (улица Театральная, 96).

Как сообщает мэрия, объем финансовых средств, планируемый на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории Благовещенска составляет 467 миллионов рублей.