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10июля
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сегодня, 19:40 0

В Благовещенске начался дорожный ремонт на двух перекрестках

В Благовещенске продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 10 июля подрядчик приступил к работам на перекрестках улиц Горького – Лазо и Ленина – Кузнечной.

На первом участке будет проведена замена основания под дорожную одежду, установлено леерное ограждение и отремонтировано дорожное покрытие. Также здесь появятся новые транспортные консольные и пешеходные светофоры. С 10 по 13 июля на данном перекрёстке будет ограничено движение по ½ проезжей части. С 13 июля перекресток будет полностью перекрыт для движения транспорта, подрядчик приступит к ремонту дорожного покрытия.

На перекрёстке Ленина – Кузнечная к работам уже приступили. Здесь будет обустроена ливневая канализация, подняты люки дождеприёмных колодцев, проведена замена асфальтобетонного покрытия. На время работ движение по ½ проезжей части будет поэтапно перекрываться.

В рамках проекта в 2019 году на территории Благовещенска будут отремонтированы:

  1. — улица Калинина от Тенистой до кольцевой развязки;
  2. — улица Новая от Зейской до Красноармейской;
  3. — улица Театральная от Октябрьской до Станционной;
  4. — улица Шимановского от Ленина до Краснофлотской;
  5. — улица Кузнечная от Ленина до Краснофлотской;
  6. — улица Лазо от Амурской до Горького;
  7. — улица Пушкина от Ленина до Зейской;
  8. — улица Воронкова от Студенческой до Кантемирова;
  9. — проезд к Дому ветеранов (улица Театральная, 96).

Как сообщает мэрия, объем финансовых средств, планируемый на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории Благовещенска составляет 467 миллионов рублей.

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#транспорт

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