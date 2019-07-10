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10июля
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В Амурской области 256 детей станут летчиками и парашютистами

В Амурской области 256 детей станут летчиками и парашютистами
Фото: правительство Амурской области

В 2019 году начальную летную подготовку в Амурской области получат 26 детей, а прыгать с парашютами научатся 230 ребят. Приамурье – единственный регион на Дальнем Востоке и в Сибири, где профессиональные инструкторы работают с детьми в возрасте 14-18 лет на бесплатной основе.

Обучение летному искусству и прыжкам с парашютом проходит с апреля по октябрь. Сначала проводят теоретические, а затем – практические занятия. В общей сложности они длятся 4 дня. Работают с детьми квалифицированные инструкторы и бывшие военные. Такие занятия стали возможны благодаря соглашению между Амурским региональным отделением ДОСААФ России и министерством образования и науки Амурской области. Подать заявку на обучение может любой желающий при письменном согласии родителей или опекунов.

«Практические занятия проходят на аэродроме в селе Тамбовка. Воспитанники, которые получают начальную летную подготовку, на практике управляют самолетом в воздухе под присмотром инструктора. Взлет и посадку как сложные элементы они не выполняют и разрешение на управление самолетом после прохождения обучения не получают. Юные парашютисты по итогам обучения прыгают с автоматическими парашютами с высоты 800 метров. Перед одиночным прыжком обязательно проходят медкомиссию», – рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

В этом году Амурское региональное отделение ДОСААФ России подготовило уже 123 парашютиста и 8 летчиков в возрасте 14–18 лет. Обучение детей проходит в рамках реализации постановления правительства страны о патриотическом воспитании россиян, сообщает правительство региона.

«Субсидирует занятия министерство образования и науки Амурской области. Только в 2019 году на первые полгода обучения мы выделили 2 миллиона рублей. Соглашение между министерством образования и науки Приамурья и региональным отделением ДОСААФ России заключается ежегодно уже 9 лет. За это время пилотировать самолет и прыгать с парашютом научились более 2 тысяч юных амурчан. 22 из них решили поступать в летные училища России», – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#дети #областная власть #образование #транспорт

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