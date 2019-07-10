В двух гимназиях Благовещенска появятся современные спортивные площадки

11 июля и. о. мэра Благовещенска Александр Плешкевич проконтролировал ход ремонтных работ на пришкольной территории гимназии № 1. Здесь появятся футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для баскетбола и волейбола. А на территории гимназии № 25 установят трибуны для зрителей.

«В текущем году из бюджета города Благовещенска на реконструкцию данной школьной территории выделен 21 миллион рублей. В рамках проекта здесь будут выполнены дренажные работы, организована система водоотведения, обустроено футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также полоса препятствий для уроков ОБЖ. Кроме того, запланировано благоустройство и озеленение прилегающей территории. Появится новое освещение на территории. Обновленный школьный двор встретит учеников уже первого сентября», – сказал Александр Валентинович.

Как отметила директор школы Галина Крицкая, капитального ремонта спортивная зона школы не видела с 1965 года. Теперь же здесь появится современная физкультурно-спортивная площадка с необходимым оборудованием.

Этим летом спортивная площадка появится и в гимназии № 25. Это: футбольное поле, беговые дорожки и трибуны для зрителей на 120 посадочных мест. «Порядка 90 миллионов рублей выделено из городского бюджета на ремонт образовательных учреждений города. Основной объем работ связан с устройством инженерных сетей, заменой окон, ремонт кровли, фасадов. Но и большие ремонтные работы ведутся в спортивных зонах. Программа развития физкультурно-спортивных зон в школах, которая началась еще в 2014 году при поддержке администрации и депутатского корпуса, продолжается и сегодня. И мы надеемся, что и в следующем году в городских школах появятся новые площадки для занятий физкультурой и спортом. Школы № 27, 13,12 и 16 готовят свои проекты, чтобы реализовать их в следующих периодах», – рассказала начальник управления образования администрации города Элина Поцелуева.

Как отметила Элина Борисовна, практически все образовательные учреждения города охвачены летней ремонтной кампанией. Обновление кровель, фасадов, полов, ограждений, замена окон, обустройство прогулочных участков и многие другие виды работ уже ведутся в школах и детских садах города, сообщает пресс-служба администрации.