Красный Крест в Приамурье начал сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Амурское отделение Российского Красного Креста объявило о начале сбора предметов первой необходимости, вещей и продуктов пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Помощь в рамках акции «Иркутск-2019» ожидается от предприятий и бизнесменов, но обычные граждане также могут принести новые вещи из списка необходимого.

«Если кто-то перечислит средства Иркутскому отделению Красного Креста, будет замечательно, но мы больше направлены на сбор вещей. Подчеркну, что собираем только новые вещи. Нам пришел список, в котором указано, в чем именно больше нуждаются пострадавшие», - сообщила председатель Амурского отделения Красного Креста Наталья Охотникова.

Жители Иркутской области нуждаются в постельных принадлежностях, легкой и теплой одежде, моющих и гигиенических средствах, столовой посуде, питьевой воде и продуктах питания длительного хранения, пишет агентство «Интерфакс – Дальний Восток». Телефон для связи: +7–909–817–67–08.

Ранее в правительстве Амурской области был открыт счет для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приангарье.

С 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тысяч 883 жилых дома, в которых проживали 34 тысячи 188 человек, в том числе более 8 тысяч детей. Полностью разрушено свыше 3,5 тысячи домов.

По данным на 10 июля подтопленным остается один населенный пункт – Тулун, где вода по-прежнему стоит в 190 домах с населением 475 человек. Во время наводнения погибли 24 человека, еще девять числятся без вести пропавшими.