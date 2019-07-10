В Амурской области водолазы нашли тело утонувшего подростка

10 июля в Райчихинске на озере Молочка в 30 метрах от берега на глубине 3,5 метра было найдено тело утонувшего подростка. Его обнаружили в 15:05 водолазы областного поисково-спасательного отряда, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Обнаружить парня удалось не сразу: первый спуск не дал результатов, несмотря на неплохую видимость в воде – около метра. Однако после неудачного погружения водолаз поменял баллон и опять спустился под воду, но уже чуть дальше от того места, где были обнаружены вещи парня. Тело амурчанина удалось обнаружить на дне с помощью фонарика», – сообщает в инстаграм-аккаунте Амурский центр ГЗ и ПБ.

Группа водолазов вернулась в Благовещенск. Как сообщало Амур.инфо, на поиски юноши 2002 года рождения сотрудники областного поисково-спасательного отряда выехали в Райчихинск утром 10 июля.