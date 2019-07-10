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В Амурской области водолазы нашли тело утонувшего подростка

В Амурской области водолазы нашли тело утонувшего подростка
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

10 июля в Райчихинске на озере Молочка в 30 метрах от берега на глубине 3,5 метра было найдено тело утонувшего подростка. Его обнаружили в 15:05 водолазы областного поисково-спасательного отряда, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Обнаружить парня удалось не сразу: первый спуск не дал результатов, несмотря на неплохую видимость в воде – около метра. Однако после неудачного погружения водолаз поменял баллон и опять спустился под воду, но уже чуть дальше от того места, где были обнаружены вещи парня. Тело амурчанина удалось обнаружить на дне с помощью фонарика», – сообщает в инстаграм-аккаунте Амурский центр ГЗ и ПБ.

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В 15.05 тело утонувшего подростка обнаружили водолазы областного ПСО на озере "Молочка" в Райчихинске в 30 метрах от берега на глубине 3, 5 метров. 😔 Обнаружить парня удалось не сразу: первый спуск не дал результатов, не смотря на неплохую видимость в💦 воде - около метра. Однако после неудачного погружения водолаз поменял баллон и опять спустился под воду, но уже чуть дальше от того места, где были обнаружены вещи парня. Тело амурчанина удалось обнаружить на дне с помощью фонарика. Группа водолазов вернулась на место дислокации, в Благовещенске. 🚨Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны на воде! #вода#водолазы#спасатели#озеро#Молочка#райчихинск#спасателиспешатнапомощь#амурспас#подросток#ребенок#помощьнаводе#

Публикация от Амурские спасатели (@amurskiespasateli)

Группа водолазов вернулась в Благовещенск. Как сообщало Амур.инфо, на поиски юноши 2002 года рождения сотрудники областного поисково-спасательного отряда выехали в Райчихинск утром 10 июля.

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#дети #МЧС #происшествия

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