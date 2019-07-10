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10июля
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сегодня, 17:32 0

В Тынде заложили первый камень в строительство ФОКа

В Тынде заложили первый камень в строительство ФОКа
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В столице БАМа заложен первый камень на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной по программе «Газпром – детям». Почетным гостем торжественной церемонии стал губернатор Амурской области Василий Орлов, которому и представилось право первого приветственного слова.

Также к присутствующим обратились заместитель генерального директора по управлению проектами на территории РФ Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Вадим Навоенко и мэр Тынды Марина Михайлова.

Право заложить в камень капсулу времени представили юным хоккеистам спортшколы № 1.

ФОК с ледовой ареной в Тынде будет предназначен для физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе для маломобильных групп населения. В состав комплекса войдет ледовое поле, универсальный зал, тренажерный зал, зал борьбы. Общая площадь объекта составит более 6 622 квадратных метров. Общая пропускная способность комплекса – 122 человека в смену.

Запланированный срок ввода в эксплуатацию объекта – IV квартал 2021 года.

Компания «Газпром» ежегодно поддерживает множество общественных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни.

Одним из ключевых социальных проектов компании является программа «Газпром – детям». Ее цель – создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

С 2007 года программа реализуется в 73 российских регионах. По всей стране построено более одной тысячи шестисот современных спортивных объектов. В том числе 120 физкультурно-оздоровительных комплексов.

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#спорт #Тында

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