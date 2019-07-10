Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 0

Подтопление дома в Благовещенске может быть связано с неполадками городских коммуникаций

Подтопление дома в Благовещенске может быть связано с неполадками городских коммуникаций
Фото: кадр видео

Проблема подтопления цокольного этажа здания в Благовещенске по адресу: улица Островского, 14, связана с неисправностью городских коммуникаций. Такого мнения придерживаются в расположенном в здании супермаркете.

«Мы арендуем помещение супермаркета, мы арендаторы. Кроме нас, есть еще другие арендаторы, которые находятся в этом большом нежилом помещении. Мы ежегодно с весны по осень, начиная с 2013 года, испытываем неприятности, связанные с подтоплением техническими водами. То есть и сточными водами, и системой ливневой канализации. Подтапливает наш подвал, и не только наш, а иные помещения, в которых находятся другие арендаторы. Мы считаем, что причина связана с неисправностью наружных систем и коммуникаций, то есть за пределами здания. Это внутридворовая канализационная система, дворовая ливневая система и общая уличная городская ливневая система», – рассказала ИА «Амур.инфо» представитель магазина Наталья.

По ее словам, проблемы начались после реконструкции коллектора, которая проводилась на улице Зейской. Чтобы освободить помещения от воды после дождей, используют принудительную систему откачки.

«Мы к собственнику помещений обращаемся, просим принять меры, но вот, мне кажется, что там какое-то движение, наверное, пошло и нас как-то услышат и урегулируют этот вопрос. Но я думаю, что это уровень муниципальных органов власти. Тоже страдаем, как и жильцы дома», – подытожила Наталья.

Просмотров всего: 128

#ЖКХ #происшествия

распечатать


В России и мире

Один открыл – там дырка: поддельные презервативы продавала пермячка
Происшествия

В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)
Происшествия

В Приамурье полиция просит опознать личность рыбака
Происшествия 3

Цоколь здания в центре Благовещенска подтопила «вода с мочой» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь