Подтопление дома в Благовещенске может быть связано с неполадками городских коммуникаций

Фото: кадр видео

«Мы арендуем помещение супермаркета, мы арендаторы. Кроме нас, есть еще другие арендаторы, которые находятся в этом большом нежилом помещении. Мы ежегодно с весны по осень, начиная с 2013 года, испытываем неприятности, связанные с подтоплением техническими водами. То есть и сточными водами, и системой ливневой канализации. Подтапливает наш подвал, и не только наш, а иные помещения, в которых находятся другие арендаторы. Мы считаем, что причина связана с неисправностью наружных систем и коммуникаций, то есть за пределами здания. Это внутридворовая канализационная система, дворовая ливневая система и общая уличная городская ливневая система», – рассказала ИА «Амур.инфо» представитель магазина Наталья.

По ее словам, проблемы начались после реконструкции коллектора, которая проводилась на улице Зейской. Чтобы освободить помещения от воды после дождей, используют принудительную систему откачки.

«Мы к собственнику помещений обращаемся, просим принять меры, но вот, мне кажется, что там какое-то движение, наверное, пошло и нас как-то услышат и урегулируют этот вопрос. Но я думаю, что это уровень муниципальных органов власти. Тоже страдаем, как и жильцы дома», – подытожила Наталья.