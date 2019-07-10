Тындинцы выбирают, какие спортивные сооружения установить на площадке

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Тындинцам предлагают выбрать спортивные сооружения, которые построят возле школы № 7 в столице БАМа. Губернатор Амурской области Василий Орлов подарил Тынде в честь 45-летия Байкало-Амурской магистрали сертификат на строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений на сумму 30 миллионов рублей.

Спортивная площадка будет построена на территории общеобразовательной школы № 7. Администрация Тынды в аккаунте соцсети Instagram обратилась к горожанам с призывом рассказать, какие спортивные сооружения они хотели бы видеть на площадке.

Тындинцы активно вносят свои предложения, среди вариантов значатся турники, брусья, велосипедная дорожка, лавочки, поле с покрытием, игровая площадка для дошкольников, волейбольная площадка, баскетбольная площадка и теннисный стол.

Администрация примет решение, опираясь на предложения, которые чаще всего будут предлагать горожане.