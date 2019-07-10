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сегодня, 16:45 0

В Амурской области подростки из группы риска отправились в поход

В Амурской области подростки из группы риска отправились в поход
Фото: pixabay.com

Летом 2019 года группы ребят из трех социальных учреждений примут участие в 4-дневных сплавах с наставниками. Подростков, находящихся в группе риска и в конфликте с законом, будут сопровождать инструкторы по физкультуре, педагоги и медики. В Амурской области впервые стартовал социальный проект «Наставничество в туризме».

8 июля в поход отправилась первая группа воспитанников. Во время путешествия ребята сами устанавливают палатки, собирают катамараны, практикуются в гребле. Регион вошел в число 8 территорий, ставших участниками проекта «РеСтарт». Реализацией идеи занимается ресурсный центр по развитию наставничества, созданный в Поярковском центре «Доверие». Ожидается, что проект позволит уменьшить число правонарушений среди подростков.

Предполагается, что во время походов дети познакомятся навыками жизни в условиях экстремальных ситуаций, узнают интересных людей, подающих пример здорового образа жизни, поучаствуют в увлекательных мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#дети #областная власть #туризм

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