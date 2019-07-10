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Несколько претендентов на места в Благовещенской гордуме были ранее судимы

Несколько претендентов на места в Благовещенской гордуме были ранее судимы

В Благовещенске завершилось выдвижение кандидатов на выборы в городскую думу. Территориальная избирательная комиссия Благовещенска принимала заявления от политиков с 15 июня по 9 июля. В итоге бороться за депутатское кресло намерены 149 человек, это почти пять человек на место. Некоторые из них имеют погашенную судимость.

Участвовать в выборах будут представители семи партий и самовыдвиженцы. От «Единой России» – 30 кандидатов, ЛДПР – 30 кандидатов, от КПРФ – 26 кандидатов, «Справедливой России» – 24 кандидата и от партии «Пенсионеры за социальную справедливость» – 3 кандидата. Все они освобождены от сбора подписей. Кроме них, заявку на участие в выборах подал один кандидат от «Коммунистической партии Коммунисты России», один кандидат от партии «Яблоко» и 34 самовыдвиженца. До 29 июля им нужно предоставить в горизбирком подписи жителей своего округа и вместе со всеми кандидатами – документы на регистрацию.

Депутаты шестого созыва сложат с себя полномочия только после выборов, но некоторые из них вновь выдвинули свои кандидатуры.

Известно, что около пяти из тех, кто хочет стать депутатом, имеют погашенную судимость.

Избирать новых парламентариев 8 сентября, в единый день голосования, благовещенцы будут по одномандатным округам. Этой весной депутаты внесли изменения в Устав Благовещенска, отказавшись от смешанной системы выборов.

«На прошлые выборы в 2014 году было выдвинуто 152 кандидата. Тогда мы выбирали депутатов по 20 одномандатным округам и 10 депутатов по партийным спискам. На этих выборах мы будем выбирать 30 депутатов по одномандатным избирательным округам», – отметил председатель территориальной избирательной комиссии Благовещенска Сергей Чапаев.

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    50 минут назад

    около пяти - это 4.8 или 4.9 ?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад



    Известно, что около пяти из тех, кто хочет стать депутатом, имеют погашенную судимость.



    "Около" это круть!

    Кстати, хотелось бы знать, кто и за что (по какой статье) имел судимость.

    А то, случаи разные бывают...

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