Амурская область на ВЭФ-2019 расположится в павильоне-трансформере из контейнеров (фото, видео)

Амурская область готовится к участию в юбилейном Восточном экономическом форуме. Он пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. О новом павильоне, концертной программе и участниках ВЭФ-2019 рассказали в Благовещенске.

О культурной составляющей экспозиции Амурской области на ВЭФ рассказала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова. «Главная задача – не только выступить на главной сцене ВЭФ, но и привлечь как можно больше внимания посетителей к нашей экспозиции. Запланировано много интерактивных мероприятий и концертных программ», – сказала Ольга Александровна.

Участие в ВЭФ примут группа «Блокада сердца», артисты Амурской областной филармонии, ансамбль «Стрекоза» и цирк «Ап!». Коллективы уже работают над своими программами специально для форума во Владивостоке.

«В нашей программе будем рассказывать о стройках. В связи с тем, что у нас идет строительство самого большого газоперерабатывающего завода, принято решение на малой сцене показать опыты с жидким азотом и другими химическими составляющими. Они станут такой фишкой как на детский день, который будет в обязательном порядке, так и в остальные рабочие дни ВЭФ», – продолжила Ольга Юркова.

На Спортивной набережной во Владивостоке пройдет фестиваль. Артисты познакомят жителей и гостей столицы Дальнего Востока с творчеством Амурской области. «Три дня работы форума будут насыщены различными мероприятиями. Запланировано очень много фишек и особенностей, которые мы пока не раскрываем», – завершила доклад министр культуры области.

О концепции участия Приамурья в юбилейном форуме рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова. «Павильон Амурской области представляет собой конструкцию из трех грузовых контейнеров, собранных в шахматном порядке. Он олицетворяет возможность экспортного потенциала нашего региона, ведь контейнер – это символ экспорта, приграничного сотрудничества. Для нас важно показать на пятом ВЭФ, что мы технологичный регион, в своей работе стараемся придерживаться передовых технологий и практик, поэтому был выбран такой нестандартный подход. Я думаю, это даст возможность посетителям выставки лучше узнать о нашем регионе и, возможно, заинтересует участников из других регионов и стран возможностью сотрудничества с нашими предпринимателями», – сообщила Людмила Сергеевна.

В 2018 году площадки Восточно-экономического форума во Владивостоке посетили около 70 000 человек из почти 30 стран-участниц, лидеры стран АТР, представители зарубежного и российского бизнеса, руководители госкорпораций. Знаковым для Приамурья событием стало посещение медового домика лидерами России и Китая.

Подробнее о павильоне Амурской области на ВЭФ рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов. «В этом году мы сделали павильон многоэтажным, технологичным, интересным. Его первый этаж посвящен концепции газохимического кластера. С коллегами из Минвостокразвития и корпорации по развитию ДФО мы обновляем подход к реализации проекта в Свободном, рассматривая его не как отдельный крупный проект, а как создание определенного кластера с набором экономических показателей. И на ВЭФ мы анонсируем уже результат этой работы и покажем, как раскрывается вся цепочка переработки газа в Свободном. Те продукты, которые дают эти предприятия, мы показываем в конкретных потребительских товарах, вещах; говорим о тех бизнесах, которые потенциально могут вырасти и развиваться вокруг площадки», – доложил Павел Игоревич.

Новый павильон делают на несколько лет вперед. Его простая форма позволит в будущем модернизировать концепцию, сохранив посыл.

На втором этаже будут представлены традиционные отрасли – от сельского хозяйства до добычи золота и энергетики до совершенно новых проектов. Группа компаний «Регион» представит обновленную концепцию канатной дороги в привязке к теме развития трансграничной агломерации. «Благодаря интерактивным проекционным стенам можно в живом формате узнать как о Благовещенске, так и об Амурской области, и оценить масштаб развития площадки, связанной с канатной дорогой, мостом через Амур и транспортно-логистическим комплексом», – уточнил Павел Пузанов.

На третьем этаже планируется разместить выставку работ фотографов промышленных строек и инвестиционных проектов, осуществляемых в Амурской области. Здесь же расположится зона переговоров и подписания соглашений.

Также на ВЭФ-2019 Амурская область продолжит тему развития экспорта. Уже объявлен конкурс на участие амурских производителей, чью продукцию представят в экспортном павильоне. В приоритете продукция из сои, молока, кондитерские изделия. Участники и гости международного форума получат возможность продегустировать представленные экземпляры.

«Если в прошлом году приходилось уговаривать экспортеров участвовать в ВЭФ, то в этом году мы уже вынуждены проводить конкурсные процедуры, потому что после эпизода с участием лидеров России и Китая желающих очень много. Поэтому мы проводим конкурс, чтобы отобрать лучших. Мы двумя руками за качество, чтобы участие предпринимателя в ВЭФ стало не просто выездом на выставку. Хочется получить долговременный результат и развитие бизнеса самого экспортера», – объяснила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Об еще одной особенности участия Амурской области в юбилейном форуме рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов. «В этом году как раз к концу августа – началу сентября ожидается полный запуск автоклавно-гидрометаллургического комплекса ГК "Петропавловск". С участием официальных лиц и руководства компании будет дан торжественный запуск всего автоклава. Это достаточно уникальное производство, их всего в мире около 10 предприятий, в России это будет второе предприятие, где применяется передовая технология, которая позволяет вводить в промышленную эксплуатацию подпорную руду, что позволит сохранить темпы добычи золота в Амурской области и внедрить такую инновационную технологию», – разъяснил Павел Игоревич.

Подготовка к участию в ВЭФ-2019 продолжается. Уже известно, что бремя затрат с правительством области разделят партнеры в лице крупнейших госкорпораций. Также будет использована часть материалов с прошлогоднего форума – интерактивы, экраны.

Амурской области важно привлечь внимание инвесторов Китая, Южной и Северной Кореи, а также Индии. Результатом бизнес-миссии станут переговоры и заключение контрактов в рамках ВЭФ.