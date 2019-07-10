Один открыл – там дырка: поддельные презервативы продавала пермячка

Жительница Пермской области приобрела через интернет, а затем выгодно продала большую партию поддельных презервативов. «Бизнесменша» пояснила, что платила за штуку руль, а продавала куда дороже.

Расследование необычного уголовного дела завершил следственный отдел Мотовилихинского района Пермской области. По заключению экспертизы, товар, который продавала 34-летняя жительница области, – фальсификат. Он имеет другой цвет упаковки, иное расположение букв, маркировку и т.д.

«Один открыл – там дырка, другой открыл – там тоже дырка. Я вообще думаю, что когда на заводе маркировку на фольгу наносили, проткнули и еще саму резину», – рассказал один из покупателей.

«Было установлено, что они поддельные, была проведена соответствующая экспертиза, которая это показала. (...) и ей поступали звонки от тех лиц, которым она осуществляла сбыт презервативов с жалобами на то, что они некачественные и даже дырявые», – отметил Евгений Казаков, руководитель следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю.

Всего изъято более 50 тысяч поддельных контрацептивов. В отношении продавца возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий, сообщает «Рифей-Пермь».

Задержанная пояснила, что покупала товар по рублю штука, а продавала намного дороже. Теперь фальсификат подлежит уничтожению. Нарушительницу ждет крупный штраф, а возможно, и более суровое наказание.