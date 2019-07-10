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В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)

В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

10 июля во второй половине дня произошло ДТП в Белогорске. На пересечении улиц Кирова и Гагарина не поделили проезжую часть две иномарки.

Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Caldina, при повороте налево не пропустил машину Toyota Ist под управлением водителя 1993 года рождения. «Ист» ехал прямо во встречном направлении. По инерции последний наехал на стойку с дорожными знаками.

В отношении водителя автомобиля Caldina был составлен административный материал с вынесением штрафа – 1 тысяча рублей. Пострадавших в ДТП нет, а автомобилям предстоит серьезный ремонт, сообщает «Амур28.инфо» со ссылкой на отдел ГИБДД.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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