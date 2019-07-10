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Ливни, грозы и туман: прогноз погоды в Амурской области на 11 июля

Ливни, грозы и туман: прогноз погоды в Амурской области на 11 июля
Фото: Амур.инфо

11 июля в Амурской области будет переменно облачно, в большинстве южных и в отдельных северных районах ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ночью местами туман.

Ветер с востока, юго-востока разгонится до 3-8, при грозе – до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 16...21, местами по северу – около 10 градусов. Днем – 26...31, в дожде – 19...24.

В Благовещенске ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный – 2-7, днем – с усилением до 12 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 19...21, днем поднимется до 28...30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Как сообщало Амур.инфо, ГУ МЧС России предупредило амурчан об ухудшении погодных условий с 10 по 18 июля. В области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. Возможны шквалистое усиление ветра и град.

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