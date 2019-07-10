Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:07 2

В Приамурье полиция просит опознать личность рыбака

В Приамурье полиция просит опознать личность рыбака
Фото: pixabay.com

3 июля 2019 года в районе ключа Ротанник в поселке Талакан Бурейского района было найдено тело мужчины. Полиция просит помочь в опознании личности неизвестного.

С собой у мужчины был рюкзак зеленого цвета, в котором находились аккуратно уложенные рыболовные снасти.

Приметы погибшего: предположительно 50-55 лет, овальная голова, большой нос, дугообразные брови рыжего цвета, волосы средней длины, русые с сединой. Справа на челюсти имеется родимое пятно телесного цвета размером 1,5 сантиметра. Был одет в трусы защитного цвета с пиксельным рисунком, сообщает пресс-служба амурской полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просят обращаться по телефонам МО МВД России «Бурейский»: 8(41634) 21-1-02, 8(41634) 21-1-19.

Просмотров всего: 853

#происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия

В Амурской области водолазы нашли тело утонувшего подростка

сегодня, 17:36
Происшествия

Подтопление дома в Благовещенске может быть связано с неполадками городских коммуникаций

В России и мире

Один открыл – там дырка: поддельные презервативы продавала пермячка
Происшествия

В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Нур

    Нур
    28 минут назад



    не похож?

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад



    Полиция просит помочь в опознании личности неизвестного.



    Опознавать по отражению в стекле полицейского автомобиля?



    овальная голова



    ...или по форме головы? О_О

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь