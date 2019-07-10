В Приамурье полиция просит опознать личность рыбака

3 июля 2019 года в районе ключа Ротанник в поселке Талакан Бурейского района было найдено тело мужчины. Полиция просит помочь в опознании личности неизвестного.

С собой у мужчины был рюкзак зеленого цвета, в котором находились аккуратно уложенные рыболовные снасти.

Приметы погибшего: предположительно 50-55 лет, овальная голова, большой нос, дугообразные брови рыжего цвета, волосы средней длины, русые с сединой. Справа на челюсти имеется родимое пятно телесного цвета размером 1,5 сантиметра. Был одет в трусы защитного цвета с пиксельным рисунком, сообщает пресс-служба амурской полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просят обращаться по телефонам МО МВД России «Бурейский»: 8(41634) 21-1-02, 8(41634) 21-1-19.