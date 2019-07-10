Больше 20 тысяч евро за фобию отсудила у турфирмы британка

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Британка Линдси Вулли смогла через суд добиться значительной компенсации от турфирмы, которая отправила её на отдых. При этом она не предоставила в суде ни одного объективного доказательства. Сумма выплаты истице составила 24 тысячи евро.

Эта ситуация произошла ещё в 2015 году. Женщина вместе с семьёй отдыхала в Турции. И уже на третий день она чем-то отравилась. Вулли не стала обращаться к врачу отеля и не сообщила о недуге администрации. Через пару дней якобы уже вся её семья также перенесла отравление, о чём также не сказали ни доктору, ни администратору отеля, сообщает Life, со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

В суд британка решила подать лишь после возвращения домой. Причина – у неё из-за отравления развилась «фобия путешествий за рубеж», которую нужно экстренно лечить. Специально нанятый адвокат смог установить, что за две недели (!) до приезда семьи в отеле было допущено ужасающее нарушение продуктового соседства – сырое свежее мясо лежало в холодильнике рядом с просроченными охлаждёнными продуктами.

Несмотря на слова директора гостиницы о том, что к приезду британцев нарушения были устранены, и статистику отеля, в котором на момент ЧП было 800 гостей и ни один не пожаловался на самочувствие, суд, тем не менее, встал на сторону потребителя и за «расслабленное отношение к работе» обязал турагентство выплатить женщине компенсацию в размере 5 400 фунтов стерлингов, а также компенсировать расходы на юридические консультации в размере 16 тысяч фунтов.

Вулли, выйдя из зала суда, обнаружила, что её недуг, кажется, излечился. Она заявила, что скоро снова поедет за границу.