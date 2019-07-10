Август в Амурской области будет жарким

По прогнозу Гидрометцентра России, в августе температура в Амурской области будет выше нормы. Об этом сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

По словам Владимира Тищенко, на азиатской территории России температура выше нормы ожидается в последний летний месяц в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, сообщает «Российская газета».

Просмотров всего: 1082

#погода

распечатать

Наталья Храмова