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сегодня, 15:41 0

Август в Амурской области будет жарким

Август в Амурской области будет жарким
Фото: pixabay.com

По прогнозу Гидрометцентра России, в августе температура в Амурской области будет выше нормы. Об этом сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

По словам Владимира Тищенко, на азиатской территории России температура выше нормы ожидается в последний летний месяц в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, сообщает «Российская газета».

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#погода

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