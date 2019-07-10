В Благовещенске эвакуировали пассажиров и экипаж теплохода «Амур-2005» (фото, видео)

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10 июля в затоне имени Ленина в Благовещенске прошли учения по тушению условного пожара на пассажирском теплоходе «Амур-2005». Отрабатывались вопросы эвакуации людей из помещений судна, ликвидации возгорания пожарно-спасательными формированиями Благовещенска.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Согласно легенде учения, установка пожарной сигнализации передала сигнал о возгорании в одном из отсеков теплохода. Капитан дал команду закончить швартовку, задраить аварийный отсек и приступить к эвакуации пассажиров.

По замыслу, при обследовании помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили 10 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть судно из-за сильного задымления. Пожарные эвакуировали 8 пассажиров и двух членов экипажа при помощи выносных спасательных устройств, позволяющих пострадавшему дышать в задымленной среде. Одновременно со спасением людей пожарные ликвидировали очаг возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.