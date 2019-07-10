Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 5

Цоколь здания в центре Благовещенска подтопила «вода с мочой» (видео)

Цоколь здания в центре Благовещенска подтопила «вода с мочой» (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала о проблеме в здании по адресу: улица Островского, 14. Цокольный этаж здания оказался подтоплен, причем, отмечает женщина, не только водой, но и канализацией.

«Вот тут запахи ужасные, тошнотворные, просто тошнит. Просто сейчас рвотный рефлекс подходит. (…) Везде здесь вода, везде, куда ни глянь. Вот эта вот вода – она не уходит. И стоит вода с мочой, в основном моча, потому что даже цвет такой… И все пошло туда. Застоявшаяся моча – это аммиачный запах, им вообще дышать вредно и невозможно», – рассказывает горожанка в видео, которое она сняла в здании.

По телефону благовещенка сообщила, что проблема в цоколе наблюдается с субботы, 6 июля. «Затопило, по всей видимости, когда у нас был сильный дождь. Где-то, видимо, канализацию подмыло. Все это поднялось и течет на цокольном этаже. С грязью, с мочой все это стоит в коридоре, воняет. Антисанитария», – возмущена очевидица.

Она заметила, что на первом этаже здания расположен продуктовый супермаркет, и такое соседство представляется горожанке опасным. Получить комментарий представителя магазина агентству пока не удалось.

Просмотров всего: 1244

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

Подтопление дома в Благовещенске может быть связано с неполадками городских коммуникаций

В России и мире

Один открыл – там дырка: поддельные презервативы продавала пермячка
Происшествия

В Белогорске жестко столкнулись иномарки (фото)
Происшествия 1

В Приамурье полиция просит опознать личность рыбака
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Грешный

    Грешный
    1 час назад

    Убирай, или на помощь МЧС должны приехать?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    а мэра захватить и окунуть в ваш проблемный цокольный этаж не пробовали?

    Или это будет посягательством на представителя власти?

  • 123.rewq

    123.rewq
    40 минут назад

    и тут VM понесло )))

  • Изнуренков

    Изнуренков
    27 минут назад

    V.M.

    а мэра захватить и окунуть в ваш проблемный цокольный этаж не пробовали?

    Или это будет посягательством на представителя власти?



    Мэр здесь при чем? У здания есть собственник он и должен эти проблемы решать! А то у нас любят про свои права на каждом углу горланить, вот только про обязанности как то забывают! На собственнике лежит бремя ответственности за свое имущество!

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад



    Она заметила, что на первом этаже здания расположен продуктовый супермаркет, и такое соседство представляется горожанке опасным.



    Любопытно было бы послушать всю версию про опасности от горожанки. )

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь