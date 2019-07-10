Цоколь здания в центре Благовещенска подтопила «вода с мочой» (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая рассказала о проблеме в здании по адресу: улица Островского, 14. Цокольный этаж здания оказался подтоплен, причем, отмечает женщина, не только водой, но и канализацией.

«Вот тут запахи ужасные, тошнотворные, просто тошнит. Просто сейчас рвотный рефлекс подходит. (…) Везде здесь вода, везде, куда ни глянь. Вот эта вот вода – она не уходит. И стоит вода с мочой, в основном моча, потому что даже цвет такой… И все пошло туда. Застоявшаяся моча – это аммиачный запах, им вообще дышать вредно и невозможно», – рассказывает горожанка в видео, которое она сняла в здании.

По телефону благовещенка сообщила, что проблема в цоколе наблюдается с субботы, 6 июля. «Затопило, по всей видимости, когда у нас был сильный дождь. Где-то, видимо, канализацию подмыло. Все это поднялось и течет на цокольном этаже. С грязью, с мочой все это стоит в коридоре, воняет. Антисанитария», – возмущена очевидица.

Она заметила, что на первом этаже здания расположен продуктовый супермаркет, и такое соседство представляется горожанке опасным. Получить комментарий представителя магазина агентству пока не удалось.