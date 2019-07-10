Амурские студенты поедут в Японию собирать мини-помидоры

Амурский аграрный колледж заключил соглашение с японским акционерным обществом «Ваданоуан» о прохождении пятью студентами летней практики на экоферме в префектуре Хоккайдо. Ближайшая практика начнется уже 1 августа и продлится две недели. Проживание, а также трансфер до работы и обратно оплачивает принимающая сторона.

Первым в Страну восходящего солнца отправится студент второго курса, обучающийся по профессии «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В рамках второй волны на практику поедут будущие электрики и механики. Задача ребят – сбор, сортировка и упаковка мини-томатов.

Помимо практического опыта, в Японии студенты смогут заработать. Заработная плата составит 1 000 иен в час. Выходные предусмотрены два раза в неделю.

Поездка не ограничится одной работой. Для гостей будет организована широкая культурная программа, в частности, посещение ферм, выставок сельскохозяйственной техники, учебных заведений, культурных и исторических мест, знакомство с обычаями местных жителей.

«На экоферму в Японию мы направляем студентов, которые показывают успехи в учебе, активно участвуют в жизни нашего учреждения, – отметила и.о. директора колледжа Наталья Медведева. – В перспективе сотрудничество с акционерным обществом "Ваданоуан" продолжится. Планируется, что студенты будут выезжать к ним на практику регулярно».

Амурский аграрный колледж имеет почти вековую историю – ему более 90 лет. Сегодня образовательная организация включает в себя пять отделений, расположенных в Благовещенске, Екатеринославке, Серышеве, Тамбовке и Завитинске. За все время в стенах колледжа путевку в жизнь получили более 24 тысяч дипломированных специалистов сельского хозяйства. Выпускники успешно трудятся не только на территории Амурской области, но и далеко за ее пределами, включая Дальневосточный округ и центральные регионы России, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

В настоящее время в Амурском аграрном колледже идет прием студентов на первый курс. На выбор абитуриентам предложена 21 специальность и профессия. Телефон приемной комиссии – 8 (4162) 99-12-72.