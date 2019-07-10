Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:55 2

Амурские студенты поедут в Японию собирать мини-помидоры

Амурские студенты поедут в Японию собирать мини-помидоры
Фото: pixabay.com

Амурский аграрный колледж заключил соглашение с японским акционерным обществом «Ваданоуан» о прохождении пятью студентами летней практики на экоферме в префектуре Хоккайдо. Ближайшая практика начнется уже 1 августа и продлится две недели. Проживание, а также трансфер до работы и обратно оплачивает принимающая сторона.

Первым в Страну восходящего солнца отправится студент второго курса, обучающийся по профессии «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В рамках второй волны на практику поедут будущие электрики и механики. Задача ребят – сбор, сортировка и упаковка мини-томатов.

Помимо практического опыта, в Японии студенты смогут заработать. Заработная плата составит 1 000 иен в час. Выходные предусмотрены два раза в неделю.

Поездка не ограничится одной работой. Для гостей будет организована широкая культурная программа, в частности, посещение ферм, выставок сельскохозяйственной техники, учебных заведений, культурных и исторических мест, знакомство с обычаями местных жителей.

«На экоферму в Японию мы направляем студентов, которые показывают успехи в учебе, активно участвуют в жизни нашего учреждения, – отметила и.о. директора колледжа Наталья Медведева. – В перспективе сотрудничество с акционерным обществом "Ваданоуан" продолжится. Планируется, что студенты будут выезжать к ним на практику регулярно».

Амурский аграрный колледж имеет почти вековую историю – ему более 90 лет. Сегодня образовательная организация включает в себя пять отделений, расположенных в Благовещенске, Екатеринославке, Серышеве, Тамбовке и Завитинске. За все время в стенах колледжа путевку в жизнь получили более 24 тысяч дипломированных специалистов сельского хозяйства. Выпускники успешно трудятся не только на территории Амурской области, но и далеко за ее пределами, включая Дальневосточный округ и центральные регионы России, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

В настоящее время в Амурском аграрном колледже идет прием студентов на первый курс. На выбор абитуриентам предложена 21 специальность и профессия. Телефон приемной комиссии – 8 (4162) 99-12-72.

Просмотров всего: 560

#образование #сельское хозяйство

распечатать


Власть 1

В Амурской области проведут инвентаризацию сельскохозяйственных земель
Общество 2

С новым ЕГЭ по китайскому языку амурские выпускники справились на «хорошо» и «отлично»
Общество 9

Более 3 тысяч выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Приамурья

Общество 18

Каждый третий первоклассник в Амурской области получит «губернаторский портфель»
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    Первым в Страну восходящего солнца отправится студент второго курса, обучающийся по профессии «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». В рамках второй волны на практику поедут будущие электрики и механики. Задача ребят – сбор, сортировка и упаковка мини-томатов.



    Первый едет не электрик и не механик, хотя учится на них? При чем тут электрики и механики и сбор помидоров?

  • Написатель

    Написатель
    2 часа назад



    В час заработная плата составит 1 000 иен.



    1000 иен/час - это 8000 иен в день = 4700 день.

    Соточка в месяц. Некисло так, томатики сортировать студентуре вкатило

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь