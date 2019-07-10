Ливни с грозами и градом накроют Амурскую область на неделю (видео)

По данным гидрометцентра, в Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. Возможны шквалистое усиление ветра и град. ГУ МЧС России по Амурской области предупреждает об ухудшении погодных условий с 10 по 18 июля.

Амурское управление МЧС и его структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Меры безопасности рекомендовано принять муниципалитетам, министерствам и ведомствам Приамурья.

«В большинстве районов пройдут дожди, ливни с грозами, шквалистое усиление ветра и град. В этот период повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествий, связанных с нарушением работы ЖКХ и энергетики, нарушения транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и автомобильных дорог, повышение уровня воды в реках Приамурья. Главным управлением МЧС России по Амурской области доведены предупреждения об ожидаемых погодных условиях до глав муниципальных образований, заинтересованных министерств и ведомств», – сообщил Антон Остапенко, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области.

В МЧС советуют, при ливневых дождях по возможности оставаться дома или в укрытии. Будучи на улице не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Находясь в квартире, доме или здании при грозовых дождях и ливнях отключите в доме все имеющиеся бытовые электроприборы. Не стойте у открытых окон и дверей, а также не касайтесь водопроводных кранов. Окна в помещения должны быть закрыты. Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное расстояние (30-40 метров)», – говорится в сообщении МЧС.

Автомобилистам специалисты рекомендуют прекратить движение и переждать грозу в салоне автомобиля, при этом нельзя стоять на высоком месте или в открытом поле. Будучи у воды во время грозы нельзя купаться, плавать в лодке и ловить рыбу. В случае возникновения нештатных ситуаций амурчанам можно звонить по номерам: 101, 01 или 112.

Видео: ГУ МЧС России по Амурской области