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сегодня, 14:15 0

Амурчане в соцсетях обсуждают видео с медведем, который вышел к машине

Амурчане в соцсетях обсуждают видео с медведем, который вышел к машине
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик tynda_28rus 10 июля опубликовал видео, героем которого стал медведь. Зверь вышел на дорогу и подошел к автомобилю.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Однозначных сведений о том, где это произошло, паблик не приводит, публикуя только хэштег «#Тында». Пользователи, которые задались данным вопросом, ответа пока не получили. Между тем юзеры пишут, где, по их мнению, случилась встреча с медведем: «Скорее всего, это на Кувыкту дорога» (поселок в Тындинском районе).

В самом видео люди говорят, что «едут из Тынды», не уточняя, Амурская это область или соседний регион. «Вот это красавец!» – восхитился медведем мужчина.

Просмотров всего: 153

#животные #природа

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