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сегодня, 14:02 1

Амурчан предупреждают о возможных отключениях цифровых пакетов ТВ

Амурчан предупреждают о возможных отключениях цифровых пакетов ТВ
Фото: Амур.инфо

Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» сообщает о возможных перерывах вещания. Это связано с профилактическими работами.

Амурский ОРТПЦ информирует жителей о возможных перерывах вещания 15 июля:

– цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 могут отключиться с 02:00 до 11:00 в Тынде, Зее, Шимановске, Свободном, Белогорске, пгт Прогресс и на прилегающих к ним территориях;

– цифровой пакет РТРС-2 с 02:00 до 11:00 часов утра в Благовещенске и на прилегающих к нему территориях;

– «Радио России» с 02:00 до 05:59 в Тынде, Зее, Шимановске, Свободном, Белогорске, пгт Прогресс и на прилегающих к ним территориях;

– «Радио России» и радио «Маяк» с 02:00 до 05:59 в Благовещенске и на прилегающих к нему территориях.

Отключение вещания связано с профилактическими работами, сообщает пресс-служба Амурского РТПЦ.

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства.

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#ТВ #технологии

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Комментарии
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  • vladimirna

    vladimirna
    29 минут назад

    а их что включали? отвратительное качество приема даже в центре города, огромные федеральные деньги неэффективно осваивают!

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