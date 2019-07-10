Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

Медведь залез в дом в Хабаровском крае, где был маленький ребенок

Медведь залез в дом в Хабаровском крае, где был маленький ребенок
Фото: pixabay.com

Медведь забрался в дом, где находились маленький ребенок и пожилой мужчина. Это произошло в селе Иннокентьевка Хабаровского края. Никто не пострадал.

«Накануне в дом на окраине села, возле леса, забрался медведь. В частном деревянном доме живут пожилой мужчина и маленький ребенок», – рассказала ТАСС исполняющая обязанности главы поселения Ирина Кузнецова.

Одна из квартир двухквартирного дома, куда пришел в гости мишка, пустует. Поздно вечером мужчина услышал звон разбившегося стекла и шум за стеной. Затем раздались гулкие шаги в комнате, и хозяин увидел, как большой медведь лезет в окно на кухню в его квартире.

«Медведь выдавил стекло в оконной раме и начал залезать в квартиру, мужчина стал кричать на него, тот шарахнулся, на шум прибежали соседи, медведь убежал в лес», – добавила Кузнецова.

Она попросила помощи у администрации Николаевского района, чтобы в село прислали охотоведов, которые могли бы отловить животное.

В селе Иннокентьевка Николаевского района живут около 300 человек. Оно находится примерно в 40 километрах от Николаевска-на-Амуре.

Просмотров всего: 165

#Дальний Восток #дети #животные #происшествия

распечатать


Общество

Амурчане в соцсетях обсуждают видео с медведем, который вышел к машине

сегодня, 14:15
Власть 3

Все нажитое в сахалинской квартире Олег Кожемяко оставил Валерию Лимаренко
Происшествия 1

Спасатели выехали в Райчихинск, где, предположительно, утонул юноша
В России и мире

В Петербурге пытались поджечь сотрудников городской администрации

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь