Медведь залез в дом в Хабаровском крае, где был маленький ребенок

Медведь забрался в дом, где находились маленький ребенок и пожилой мужчина. Это произошло в селе Иннокентьевка Хабаровского края. Никто не пострадал.

«Накануне в дом на окраине села, возле леса, забрался медведь. В частном деревянном доме живут пожилой мужчина и маленький ребенок», – рассказала ТАСС исполняющая обязанности главы поселения Ирина Кузнецова.

Одна из квартир двухквартирного дома, куда пришел в гости мишка, пустует. Поздно вечером мужчина услышал звон разбившегося стекла и шум за стеной. Затем раздались гулкие шаги в комнате, и хозяин увидел, как большой медведь лезет в окно на кухню в его квартире.

«Медведь выдавил стекло в оконной раме и начал залезать в квартиру, мужчина стал кричать на него, тот шарахнулся, на шум прибежали соседи, медведь убежал в лес», – добавила Кузнецова.

Она попросила помощи у администрации Николаевского района, чтобы в село прислали охотоведов, которые могли бы отловить животное.

В селе Иннокентьевка Николаевского района живут около 300 человек. Оно находится примерно в 40 километрах от Николаевска-на-Амуре.