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Все нажитое в сахалинской квартире Олег Кожемяко оставил Валерию Лимаренко

Все нажитое в сахалинской квартире Олег Кожемяко оставил Валерию Лимаренко

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко встретился с жителями сел Санаторное и Синегорск. Речь во время беседы зашла о квартире, в которой жил экс-губернатор области Олег Кожемяко.

Валерия Лимаренко спросили о возможности подключения домов к теплу в июне, когда на острове наступают холода. Отвечать на этот вопрос начал вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг.

«Мы не можем дергать систему: включать – выключать, выключать – включать по новой. Система, она если вошла в режим, то она и работает. Мы очень трудно входим в режим – это нагрев системы, порывы и так далее. Исключено, чтобы мы останавливались и запускали вновь, – сообщил Александр Гринберг. Однако из зала ему ответили, что предыдущий губернатор, когда отключили отопление в июне, «два дня померз и приказал включить».

«С Олегом Николаевичем лично знаком. Я живу в его квартире сейчас. Он жил, как нормальный человек. Кстати, все, что он там нажил, оставил мне. Он не забрал ничего», – сказал Валерий Лимаренко. «Вам повезло», – ответили главе региона из зала.

«Видимо, бывший губернатор так стремился сменить место работы, что не стал даже ничего забирать с островной жизни в новое будущее», – отмечает Sakhalin.info.

Как сообщало Амур.инфо, Олег Кожемяко был губернатором Амурской области с 2008 по 2015 год. Затем до сентября 2018 года он руководил Сахалином, а после – возглавил Приморский край.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад



    «...всё, что он там нажил, оставил мне. Он не забрал ничего»



    Ну до чего же бескорыстные люди! Читаю - и аж слёзы на глаза наворачиваются..

  • inoy

    inoy
    31 минута назад

    ничего))), на приморской земле отобьёт!!!!

  • олег1975

    олег1975
    17 минут назад

    Какие мелочи!!!!!!!!!! Какая квартира!!!!!! Кожемяко уже на таком денежном уровне что ему какие-то там квартиры это мелочи жизни. У него материальная сторона вопроса полностью отсутствует.

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