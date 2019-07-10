В Белогорске спорят, когда праздновать День знаний, а в Благовещенске уже решили

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В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. В администрации Белогорска из-за этого возник спор о том, когда праздновать День знаний – в воскресенье, 1 сентября, или в понедельник, 2 сентября.

«Скоро 1 сентября, а в этом году День знаний выпадает на воскресенье. Когда первоклашкам идти в школу – 1 сентября в воскресенье или 2 сентября в понедельник? У нас мнения разделились. Решение принимать мне. А вы как думаете?» – спрашивает у своих подписчиков в Инстаграме мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Мнения пользователей соцсети тоже разделились.

«Как учителю мне бы хотелось прийти на линейку, как положено, в рабочий день – 2 сентября»; «Конечно, 1 сентября, вы чего. Ну и что, что – выходной, что ж теперь, Новый год тоже иногда в выходной попадает, но его же не переносят праздновать на другой день»; «1 сентября – оптимально! Родителям отпрашиваться не нужно будет на линейку. А то, как всегда, приходим среди недели то с бабушкой, то с соседкой...»; «1 сентября! 2 числа многие родители работают и не смогут прийти на линейку к ребенку!» – такие комментарии оставили подписчики Станислава Мелюкова под постом.

Как пояснили в министерстве образования Амурской области, решение о дате проведения праздничных линеек принимаются на уровне муниципалитетов. Между тем в Благовещенске предварительно уже определились с датой проведения Дня знаний. Праздничные линейки в областном центре планируется провести 2 сентября, в понедельник. А 3-го числа ребята начнут учиться. Перед принятием окончательного решения в городском управлении образования намерены посоветоваться с руководителями школ и родителями.