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В Белогорске спорят, когда праздновать День знаний, а в Благовещенске уже решили

В Белогорске спорят, когда праздновать День знаний, а в Благовещенске уже решили
Фото: Амур.инфо

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. В администрации Белогорска из-за этого возник спор о том, когда праздновать День знаний – в воскресенье, 1 сентября, или в понедельник, 2 сентября.

«Скоро 1 сентября, а в этом году День знаний выпадает на воскресенье. Когда первоклашкам идти в школу – 1 сентября в воскресенье или 2 сентября в понедельник? У нас мнения разделились. Решение принимать мне. А вы как думаете?» – спрашивает у своих подписчиков в Инстаграме мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Мнения пользователей соцсети тоже разделились.

«Как учителю мне бы хотелось прийти на линейку, как положено, в рабочий день – 2 сентября»; «Конечно, 1 сентября, вы чего. Ну и что, что – выходной, что ж теперь, Новый год тоже иногда в выходной попадает, но его же не переносят праздновать на другой день»; «1 сентября – оптимально! Родителям отпрашиваться не нужно будет на линейку. А то, как всегда, приходим среди недели то с бабушкой, то с соседкой...»; «1 сентября! 2 числа многие родители работают и не смогут прийти на линейку к ребенку!» – такие комментарии оставили подписчики Станислава Мелюкова под постом.

Как пояснили в министерстве образования Амурской области, решение о дате проведения праздничных линеек принимаются на уровне муниципалитетов. Между тем в Благовещенске предварительно уже определились с датой проведения Дня знаний. Праздничные линейки в областном центре планируется провести 2 сентября, в понедельник. А 3-го числа ребята начнут учиться. Перед принятием окончательного решения в городском управлении образования намерены посоветоваться с руководителями школ и родителями.

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#мэрия #праздники

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Ээээ... какого ещё 2 сентября?

    Валя - окстись.

    Мы все понимаем, что тебе то хочется нормально выходной провести, а потом в рабочий день в 11ю и 1ю школу на линейки сбегать и в микрофон побубнеть одну и ту же телегу-напутствие.

    НО!!!

    Остальные работать хотят и деньги зарабатывать а не дополнительный выходной устраивать.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    1 сентября - всегда было и будет Днем Знаний!

    А уже потом - воскресеньем, понедельником, средой и т.д.

  • Katherine

    Katherine
    1 час назад

    Так в Благовещенске решили или все же предварительно и окончательное решение за муниципалитетом? Заголовок не соответствует содержанию. Радует, что мэр Белогорска готов выслушать мнения граждан

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Рив Норин

    1 сентября - всегда было и будет Днем Знаний!

    А уже потом - воскресеньем, понедельником, средой и т.д.



    +146%

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    Как вообще могла мысль возникнуть о 2 сентября?...

    День знаний всегда был 1 сентября - это железная традиция: Новый год начинается 1 января, новый учебный год - 1 сентября. То, что праздник выпал на выходной - даже приятнее, т.к. у родителей отпала проблема отпрашиваний с работы и появилась возможность вместе с детьми провести этот замечательный день. А с погодой повезет - будет "лучше не бывает"

    Не надо портить людям праздник!

    *** неужели это впервые случилось: 1 сентября и выходной день?...

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