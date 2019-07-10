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сегодня, 11:47 0

В Петербурге пытались поджечь сотрудников городской администрации

В Петербурге пытались поджечь сотрудников городской администрации
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Группа неизвестных напала на сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Их пытались душить, облили бензином и угрожали поджечь. Это произошло во время демонтажа нелегального уличного кафе, принадлежащего предпринимателю.

«Сегодня наши сотрудники в рамках мероприятий приехали для демонтажа нелегального кафе на улице Доблести. При работах по демонтажу приехали 12-15 человек, которые угрожали сотрудникам физической расправой, пытались душить их, а затем один из прибывших облил наших сотрудников бензином и пытался поджечь», – сказала ТАСС представитель комитета.

По ее словам, на место инцидента сотрудники вызвали полицию, и нападавшие разбежались. «Мы уже подали заявление в полицию о нападении», – отметили в комитете.

Собеседница агентства добавила, что нелегальное кафе занимает площадь около 250 квадратных метров, на участке, который принадлежит городу. В аренду предпринимателю участок ранее не передавался, отметили в ведомстве.

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#происшествия #российская власть

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