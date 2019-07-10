Жители Селемджинского района, пострадавшие при паводке, получили помощь

Рабочей комиссией районной администрации была организованна работа по приему заявлений на оказание материальной помощи от пострадавших амурчан. В результате работы комиссии на территории двух населенных пунктов было комиссионно обследовано и установлено подтопление 184 придворовых территорий, 36 жилых домов.

В селе Февральское подтопление затронуло 157 приусадебных участков, 29 жилых домов. В селе Бысса – 27 приусадебных участков, 7 жилых домов.

Граждане представили в администрацию необходимые документы на оказание материальной помощи. Министерством социальной защиты населения Амурской области было принято 21 заявление на оказание помощи: от жителей Быссы – 7, Февральского – 14. Из них по 13 заявлениям (Бысса – 2, Февральское – 11) произвели выплаты в размере по 10 тысяч рублей на домовладение на общую сумму 130 тысяч. По одному заявлению из Февральского произведена выплата в размере 30 тысяч рублей. По 6 заявлениям было отказано в выплате в связи с отсутствием собственника, наличием другого жилья. По одному заявлению проводится проверка документов.

Как сообщается в оперативной сводке на сайте правительства Амурской области, на 22 июля запланировано повторное обследование приусадебных участков для подтверждения факта утраты (гибели) урожая.