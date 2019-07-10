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Павел Рукавицын: режиссер должен заниматься творчеством, а директор – трубами в театре

Павел Рукавицын: режиссер должен заниматься творчеством, а директор – трубами в театре

Бывший главный режиссер Амурского театра драмы побывал в гостях у радио «Эхо Москвы в Благовещенске». В программе «Я так думаю!» Павел Рукавицын порассуждал о совместной работе режиссера и директора, а также поделился мнением, что в театре должны работать только творческие люди.

«...Я получил очень большую человеческую и профессиональную школу в Донском театре драмы и комедии. Он находится в Новочеркасске, я имел честь там работать долгое время. И там был замечательный художественный руководитель Леонид Иванович Шатохин. Он говорил очень точно и правильно о том, что режиссер должен заниматься творчеством, а директор должен заниматься трубами в театре. И они друг другу должны помогать. Директор должен поддерживать режиссера, а режиссер должен поддерживать творческую составляющую театра. В конечном итоге театр создан для спектаклей.

Когда начинается взаимопроникновение, тогда начинаются проблемы. Хорошо, если директор творческий человек. Он, конечно, не обязан этим заниматься, но если он может на интуитивном уровне понять творческий процесс или у него есть какое-то представление и образование, или у режиссера есть какие-то администраторские способности – это же прекрасно. А если нет? По факту же руководитель у нас – директор, а главный режиссер у него в подчинении. Но как главный режиссер может подчиняться администратору? Это же глупость! Все это понимают, но никто это не исправляет.

Здесь же опять возникает вопрос – насколько директор способен не вмешиваться в творческую составляющую? Он же может и по творческой составляющей давать указания. Он же начальник. Поэтому я и говорю о необходимости наличия творческих людей, чтобы избежать этих столкновений между творчеством и администрированием...»

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#Кусок эфира #СМИ

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    1 час назад

    Вообще то трубами должен заниматься Зам.директора по АХЧ.

    А директор бумажки подписывать и пальцем зарвавшимся режиссёрам показывать, в каком направлении им идти.

    А зачем туда идти - режиссёр спрашивать не должен. Не его это дело. Станет директором, тогда поймёт.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Все довольнго круто без берегов определено разграничение.

    Административное упреавление и творческий коллектив неразрывное целое, потому, что вся администативная система зависима от востребованности культуры и искусства и вынуждена лелеять и пестовать творческую активность и формировать потенциал и наоборот творческий потенциал содействовать организационным вопросам административного ресурса. А иначе без штанов быть не пристало. Из одного общака обуваются, укрываются крышей над головой и питаются.

    Ежели директор диктаторстует без понятия и в своих личных интереса вне интересов творческой деятельности корллектива, то гоните в шею такого директора. А если режиссер возомнил себя болшим надменным фаллосом над организацией деятельности труппы, то гоните в шею такого режиссера пока не развалился коллектив

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