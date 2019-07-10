Во Франции отреставрировали могилу супруги генерал-губернатора Муравьева-Амурского

Фото: администрация г. Благовещенска

6 июля во французском городе Желос состоялась торжественная церемония, посвященная завершению реставрации могилы Элизабет Буржуа де Ришмон (Екатерины Николаевны Муравьевой-Амурской), вдовы графа Муравьева-Амурского. Восстанавливать захоронение начали в июне.

Активное участие в восстановлении места захоронения приняли мэр города Желос Паскаль Мора, мэр Благовещенска Валентина Калита и инициатор идеи – доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко, сообщает городская администрация.

«Здесь покоится Элизабет Буржуа де Ришмон, умершая в городе Желос в 1897 году, вдова генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, основателя города Благовещенска», – сообщает надпись на мраморном надгробии. Она выполнена на двух языках – русском и французском.

Преподаватель БГПУ Ольга Кухаренко присутствовала на церемонии, посвященной окончанию восстановления захоронения. Она рассказала, что теперь местные жители узнали о том, что именно в их городе провела последние годы жизни супруга и сподвижница графа Николая Муравьева-Амурского – человека, внесшего неоценимый вклад в установление границ российского государства на Дальнем Востоке.

Мэр Паскаль Мора также отметил, что теперь два города, которые разделяют 11,5 тысячи километров, связала общая история. По словам главы города, к олимпийскому чемпиону и чемпиону мира по гребному слалому Тони Эстанге добавилась еще одна гордость – могила супруги графа Муравьева-Амурского Элизабет Буржуа де Ришмон, символ искренней дружбы России и Франции и совместной заботы о сохранении общего культурного наследия.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году газета БГПУ Salut! Ça va? опубликовала статью о жене Муравьева-Амурского. С помощью друзей из Франции удалось найти могилу Элизабет Буржуа де Ришмон. Впоследствии выяснилось, что останки семьи Ришмон находились в муниципальном хранилище. В июне 2019 года останки предали земле, а само захоронение начали реставрировать.

Николай Муравьев познакомился с Элизабет в возрасте 35 лет, будучи во Франции. Вернувшись в Россию и став губернатором Тульской губернии, он женился на ней.

16 января 1847 года в Троицком соборе города Богородицка Тульской губернии Елизавета Буржуа де Ришмон после крещения была наречена Екатериной. 19 января 1847 года состоялось венчание. Супруга находилась рядом с мужем в Иркутске и на Дальнем Востоке. Последние 20 лет они прожили в Париже. Муравьев-Амурский был похоронен во Владивостоке. После смерти мужа Екатерина Муравьева-Амурская вернулась в родной город.

«Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением в Сибири. Раз как-то она заметила мне, что боится ходить по улицам Иркутска пешком от бродячих коров. Я вспомнил якутского губернатора Игорева, который шествовал по Якутску с двумя казаками, вооруженными пиками, для защиты его от собак, и сказал супруге Николая Николаевича, что она может составить себе охрану и не из двух казаков. Она возразила, что предпочитает вовсе не ходить по улицам, чем лично для себя пользоваться услугами солдат и других лиц, зависящих от ее мужа. (…) Со всеми в городе Е. Н. Муравьева была очень внимательна и обходительна и нередко посещала, даже вне Иркутска, например Трубецких, чего сам Николай Николаевич не мог делать по своему положению», – писал о Екатерине Муравьевой-Амурской писатель Иван Гончаров.

Фото: администрация г. Благовещенска