Наркополицейские перекрыли канал поступления в Приамурье героина (видео)

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Райчихинска при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД провели операцию по задержанию. Трех мужчин подозревают в незаконных приобретении, хранении, сбыте наркотических средств.

Оперативное видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по местам жительства мужчин наркополицейские и следователи изъяли расфасованные свертки с героином, гашишное масло, боевую ручную гранату, банковские карты и средства коммуникации, предположительно, используемые для ведения незаконной деятельности.

Установлено, что злоумышленники приобретали героин в другом регионе. Лица, которые сбывали им наркотик, уже установлены. Материалы по данным фактам выделены в отдельное производство, направлены по территориальности, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Комментарий начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инны Карташовой

После доставки наркотиков в поселок Прогресс их расфасовывали и сбывали как на территории населенного пункта, так и в Райчихинске.

В отношении задержанных 1982 и 1990 годов рождения.возбуждено шесть уголовных дел по нескольким статьям Уголовного кодекса – 228, 228.1, 222. Двое фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом.