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СМИ: сотрудницу Пензенского СУ СК Бастрыкин уволил за улыбку на совещании

СМИ: сотрудницу Пензенского СУ СК Бастрыкин уволил за улыбку на совещании
Фото: официальный сайт президента РФ

Сотрудник Пензенского СУ СК Елена Лебедева была уволена за улыбку на совещании у главы ведомства. Александр Бастрыкин попросил ее перейти в сельское хозяйство.

В Следственном комитете прошло селекторное совещание, темой которого стали дети. Комитет является шефом для нескольких детских домов. Также у Следственного комитета есть свой кадетский корпус.

«На совещании Александр Иванович (Бастрыкин — Прим.ред.) приказал, чтобы к 2020 году в нем половина учащихся были из обычных семей, а половина – как раз из подшефных детдомов», – пишет телеграм-канал Baza.

В этот момент, как отмечает Baza, одна из его подчинённых, «главная по отделу кадров СУ СК по Пензенской области» Елена Лебедева, улыбнулась.

«Бастрыкин резко сказал, что Лебедевой с СК не по пути, и попросил девушку уволиться и перейти, цитируем, "куда-нибудь в сельское хозяйство". Елену уволили в тот же день», – утверждает телеграм-канал.

Ранее сообщалось, как Бастрыкин эмоционально рассказал студентам, как появился мем с лупой. По его словам, использование лупы при просмотре картинки с планшета дает дополнительное увеличение, которое нельзя получить при цифровом увеличении. Об этом сообщает Рамблер. Правда, в пресс-службе регионального управления СК утверждают, что она ушла по собственному желанию.

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