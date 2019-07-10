Бывшей жене Цеповяза смягчили меру пресечения

Суд избрал другую меру пресечения для бывшей жены Вячеслава Цеповяза – Натальи Стришней. Теперь вместо порядка 2 месяцев она должна провести под стражей только 8 суток.

9 июля Ростовский областной суд отменил постановление Железнодорожного районного суда от 30 июня, которым Наталья заключалась под стражу на 1 месяц и 25 суток, то есть до 23 августа. Суд постановил направить материал в отношении россиянки на новое рассмотрение.

«(…) избрать обвиняемой Стришней Н.И. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 8 суток с момента вынесения настоящего постановления, то есть по 16 июля 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы Ростовского областного суда.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Наталья была задержана по подозрению в вымогательстве 77 миллионов рублей.

Сам Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Амурской области и стал героем скандала. В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых Вячеслав позировал с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню – крабами, шашлыками. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовные дела. Позже появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии. После скандала его перевели из исправительной колонии № 3 в Приамурье в СИЗО Хабаровска. Куда его отправили потом, не сообщалось.

В феврале 2019 года СМИ сообщали, что Кущевский районный суд на Кубани удовлетворил иск о взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора. Позже появилась информация, озвученная ее адвокатом Эдуардом Чургулия о том, что в адрес Натальи Стришней поступают угрозы: «Не от Цеповяза. От третьих лиц (Стришняя получала угрозы). В связи с судами». В связи с этим правоохранительные органы проводили в Краснодарском крае проверку.