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10июля
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сегодня, 10:13 0

В связи с велопробегом Амур.инфо будет перекрыто движение в Благовещенске

В связи с велопробегом Амур.инфо будет перекрыто движение в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

13 июля в Благовещенске состоится традиционный велопробег ИА «Амур.инфо». В этом году мероприятие сменило название на «Ночь на колесах», но суть осталась прежней. В связи с его проведением на двух улицах Благовещенска будет перекрыто движение автотранспорта.

13 июля с 21:30 до 23:00 будет введено временное ограничение движения транспортных средств на участках: по улице Ленина от Кузнечной до Артиллерийской; по улице Мухина от Ленина до Краснофлотской.

При прохождении колонны велосипедистов участки дорог будут открываться для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Все подробности предстоящего велопробега можно узнать из статьи в рубрике «Афиша».

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#отдых #спорт #транспорт

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