Приамурье стало вторым в рейтинге регионов по скорости роста числа пользователей Сети

Как отмечается, в данном рейтинге первыми идут регионы с относительно низким уровнем урбанизации и низким уровнем проникновения интернета в общественную жизнь. Происходит процесс выравнивания регионов по уровню проникновения интернета, за счет этого наблюдается бурный рост показателя.

Первое место заняла Чеченская Республика. Ее среднегодовой прирост числа пользователей интернета на 100 человек населения с 2013 по 2018 годы составил 15,83 %. Там абоненты потребляют колоссальные объемы трафика: в среднем каждый из них ежемесячно использует в три раза больше гигабайт, чем среднестатистический абонент по России. Так, в 2017 году Чечня обогнала все республики Северного Кавказа по объемам потребления трафика в сети МТС. За отчетный период существенно были наращены мощности в Грозном, Урус-Мартане, Гудермесе и Шали. В Чечне очень популярна соцсеть Инстаграм: свою страницу здесь практически ежедневно обновляют большинство ее пользователей – в том числе глава республики, который входит в топ-10 самых цитируемых глав регионов России.

Амурская область – на втором месте с результатом среднегодового прироста числа пользователей интернета на 100 человек населения 12,18 %. «Для нее характерен высокий уровень компьютеризации – почти у каждой семьи есть компьютер. Соответственно, рост пользователей интернета соответствует общему росту объема информации, передаваемой через интернет. Ничего здесь нет удивительного: все в рамках общемировых тенденций», – пишет издание о Приамурье.

Третье место заняла Республика Дагестан – 11,86 %. «Этот регион, наоборот, с низким уровнем охваченности населения интернетом; начинал он почти с нуля в начале текущего отчетного периода. В Дагестане интернет-площадки стали ареной ожесточенных дискуссий и вбросов компромата на политических оппонентов. Судя по всему, именно политическое ожесточение привело к повышению роли интернета в общественной жизни», – отмечает издание.

На последнем месте рейтинга оказалась Калининградская область – 1,63 %. Это регион с традиционно высокими уровнем урбанизации и числом пользователей интернета. Попадание области на последнее место отражает общую тенденцию для России к снижению темпов прироста в тех регионах, где очень высок уровень пользователей Сети, и таким этот уровень был всегда.