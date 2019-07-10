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10июля
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сегодня, 09:49 4

Каждый третий амурчанин готов уехать из области ради работы

Каждый третий амурчанин готов уехать из области ради работы
Фото: pixabay.com

Резюме жителей Амурской области проанализировали аналитики HeadHunter (крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России – Прим.ред.). Специалисты выяснили, что 31 % соискателей при гарантии трудоустройства готовы переехать в другой регион или город. В основном это жители, которые ищут работу в сфере производства, строительства и молодые специалисты.

«Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать амурчане, это столицы Москва и Санкт-Петербург. На третьем и четвертом месте оказались соседние Хабаровский и Приморский края, видимо, не все амурчане спешат покидать Дальний Восток. Замыкают топ такие регионы, как Краснодарский край, Республика Саха (Якутия) и Новосибирская область. Если говорить о переезде внутри области, то первую строчку занимает Благовещенск, однако есть желающие перебраться в Свободный или Белогорск», – отметила Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.

Исследование проводилось 4-10 июля 2019 года. 39 % готовых на переезд соискателей – это амурчане в возрасте 30-40 лет, в основном мужчины. В 61 % случаев на релокацию согласны люди с опытом работы более шести лет.

Желающих переехать больше всего в Тынде, где таких резюме 43 %. Не втором месте – жители Зеи. Там 36 % соискателей готовы к релокации, на третьей строчке – Свободный (34 %). Четвертую позицию занимает Благовещенск, здесь к переезду готовы 28 % авторов резюме. Пятое место у Белогорска, 27 % соискателей рассматривают смену места жительства.

По данным HeadHunter, чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал» и «Начало карьеры». Активнее других соискателей заманивают московские работодатели, на втором месте работодатели из Краснодара, Санкт-Петербурга, Свердловская и Новосибирская области.

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#работа #экономика

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    50 минут назад

    зажали область нищенскими зарплатами оптимизаторы хреновы

  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    еще не много прежнего режима (с однобоким "народным" достоянием) и надо будет думать не о смене области а страны!!!

  • oenesterov

    oenesterov
    35 минут назад

    плохо, это значит остальные 2/3 готовы сидеть на *** и ждать когда им высокооплачиваемую работу на блюдечке приподнесут

  • Хныкуля

    Хныкуля
    32 минуты назад

    вы перечислите эту работу в нищей области?

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