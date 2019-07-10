Какие животные, грибы и ягоды Приамурья на грани исчезновения: обзор прессы

Почему в Приамурье не доделывают капремонт, пишет «АиФ-Дальний Восток»; сколько желающих хотят попасть в городскую думу – об этом в «Телепорте»; какую необычную коллекцию создала Светлана Уткина рассказала «Моя Мадонна». Обзор прессы подготовлен «авторадийщиком» Павлом Савинкиным.

Об этом пишут все

«Российская газета» сегодня пишет о том, что президент стран Владимир Путин во время поездки в Екатеринбург высказался против применения санкций в отношении Грузии. Он считает, что все скандальные высказывания, звучащие именно в его адрес – производные от политики, и отметил, что не стал бы ничего предпринимать именно из уважения к грузинскому народу. И отложив (не без сожаления) покупку пары-другой ящиков грузинского вина, перехожу к другим газетам.

Не пропусти

Наболевшие проблемы сегодня изучает (и пытается решить) «АиФ-Дальний Восток». Из выпуска, подготовленного амурскими журналистами, вы узнаете, почему в регионе не доделывают капремонт, откуда берутся бесхозные объекты, как родить при бесплодии и что делать, чтобы наш край не опустел. И это только часть названных проблем. А ведь еще есть вопросы по подготовке к предстоящим в сентябре выборам, к накопившимся долгам по зарплате. Изучая местный выпуск «Аргументов», пришел к выводу, что какую бы тему ни назвали, какой бы вопрос ни поставили, глубинно все сводится к тому, что делать, чтобы народ «не валил».

Вам статья

Что делать, чтобы народ «не валил», будут, вероятно, думать и депутаты Благовещенской городской думы, которых в сентябре выберут горожане. Сегодня, пишет «Телепорт», кандидатов на каждое место в городском законодательном органе – по 4-6 человек. Что говорит о довольно большом количестве тех, кто готов живот положить в заботах и думах о простом люде.

А еще обратите внимание на статью о Красной книге Приамурья. Узнаете, какие животные, грибы и ягоды на грани исчезновения.

Очень интересно

Наш обзор продолжает «Моя Мадонна». Где, как не здесь можно познакомиться с симпатичными, обаятельными, деятельными, а главное, хорошо зарабатывающими представительницами прекрасного пола? Здесь и о финалистке конкурса «Лидеры России», сотруднице компании «Амурский уголь» Ольге Казмер, и о замдиректора компании «Амурская вода» Юлии Масловой. Рассказывается и о Светлане Уткиной, у которой совершенно необычная коллекция – шоколада. Светлана – человек, который знает о шоколаде всё: страну-производителя, соотношение белков-углеводов, процент какао, добавки и наполнители. А еще Светлана раскрывает секрет, как правильно есть шоколад. Мы-то как: горстями и сразу, и тут же еще и еще, а надо… Ну, в общем, вы поняли, какую газету стоит раскрыть!

На посошок

Листая «Комсомольскую правду», делал мысленно для себя пометки: мол, сначала прочту об эротической фотосессии некоей москвички. Тут же мысленно спросил себя, что нового я для себя открою? Тем паче, что газета уже раскрылась на странице, где говорится о жилье наших звезд. Пока вы говорите мне, что о звездах известно абсолютно всё (и я с этим соглашаюсь) и стоит ли заострять внимание на 40-милионном доме Собчак, мой пальчик уже долистал до разворота, где… Тьфу ты, опять про звезд! Хорошо хоть, утро, а то приснились бы! Листаю дальше – и снова звезды! Воистину, дневной кошмар! А где не про звезд – так про любовь, про то, что любовь – это чума!

Но – уф! – встретился и материал о простом, о понятном, о нашенском. В нем говорится, что россиян становится меньше. Только за 4 месяца текущего года естественная убыль населения составила примерно 150 тысяч человек. Тут и отлегло от сердца: хоть что-то человеческое.