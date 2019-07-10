Благовещенская мотоциклистка: предвзятость у мужчин была и есть

В 2013 году в Благовещенске появился первый женский мотоклуб Wild Rose wmcc. Екатерина Ким рассказала о его создании, предвзятости со стороны мужчин к женщинам-мотоциклисткам, а также о предвзятости автомобилистов к мотоциклистам в целом.

– Екатерина, откуда такой интерес к мотодвижению, подтолкнувший создать клуб для мотоциклисток?

– Все началось в 2011 году, когда папа и брат купили себе мотоциклы. Папа взял меня на открытие байкерского мотосезона. Мне понравилась обстановка и сами мотоциклы. Дальше была «Мойка». Тоже туда поехала. Там увидела девушку Алену, которая, наверное, была одной из первых мотоциклисток в Благовещенске. Мы с ней познакомились, начали общаться, и у меня появилось желание кататься на мотоцикле. Попросила папу, и он меня научил. Так я и приобщилась к мотодвижению. Потом стали появляться в моем окружении девушки-мотоциклистки. Так как нас в мужские клубы не приняли бы, то в 2013 году мы решили объединиться и создать свой.

– Как семья отнеслась к вашему увлечению мотоциклами?

– Мне же папа это привил, поэтому никто не удивился. Наоборот, меня поддержали. Да и вообще, у меня с детства были нестандартные для девушки увлечения: в 19 лет увлеклась бильярдом. Причем подошла к этому серьезно: занималась с тренером. Спустя полгода приняла участие в первых соревнованиях и понеслось… Сейчас в бильярд не играю, но планирую в ближайшее время к нему вернуться.

– Вы сказали, что в существующие мотоклубы города девушек не приняли бы. Почему?



– Потому что в мужских клубах формата MC могут быть только мужчины. А вот мотосообщества могут состоять из женщин.

– Как принималась идея о создании клуба?



– Изначально мы собрали всех девушек, которых знали. Потом съездили познакомиться к мотоциклистке из Райчихинска. Оговорили идею, которую кто-то поддержал, а кто-то в силу личных обстоятельств не принял. Из тех, кто остался, и создали мотоклуб. Хоть нас немного, но главное – мы есть.

– А к вам легко попасть?



– Необходимо иметь права категории А и мотоцикл. И самое главное – желание. Все. Каких-то обязательств, что нужно сделать что-то – такого у нас нет. Мы как вторая семья: встречаемся, общаемся, принимаем участие в различных мероприятиях. Но мужчин к себе не принимаем (смеется).

– Почему не все мотоциклистки города состоят в вашем клубе?

– Не все разделяют наши интересы, да и есть у женщин такое – «я должна быть одна и индивидуальной». Еще есть девочки, которые передвигаются по городу без мотоэкипировки – таких мы к себе не принимаем.

– Предвзятость со стороны мужчин была, когда создавали свой мотоклуб?



– Была. И в какой-то мере до сих пор есть. Как к девушкам-водителям относятся? А тут еще и мотоцикл, который опаснее… На нас смотрят с подозрением. Но наш женский мотоклуб Wild Rose wmcc существует уже 6 лет, поэтому определенного уважения мы в мотосообществе добились. О нас знают во многих городах Дальнего Востока и не только.

– Как преодолевали предвзятость?

– Со временем. Показывали, что можем и умеем ездить правильно. Да и вообще, основная цель нашего клуба – не показать себя, а поднять мотокультуру со стороны женского движения.

– У вас еще и муж мотоциклист. Он тоже был против создания клуба?



– Когда я загорелась идеей создать женский клуб, он был в числе тех, кто против. Наверное, думал, что это просто покрасоваться. Кстати, на тот момент мы не были женаты. А сейчас он гордится тем, что я делаю.

– Как два мотоциклиста из разных мотоклубов уживаются на одной территории?

– Замечательно. Нам всегда есть о чем поговорить, а самое главное, мы понимаем друг друга в наших увлечениях.

– Мужчины-автомобилисты всегда неоднозначно реагируют на мотоциклисток. Знакомиться пытаются?

– Пытаются (смеется). Кто-то просто сигналит. А некоторые злятся, считая, что все мотоциклисты безголовые. Конечно, есть такие, я даже не спорю, но судить обо всех по нескольким личностям не нужно. И очень неприятно, когда едешь спокойно и аккуратно, а такие злые и недовольные автолюбители начинают подрезать.

– Не страшно садиться за руль, учитывая такое отношение со стороны автомобилистов? Да и если в целом говорить про мотоцикл – это же опасный автотранспорт. Только за последние 2 года сколько мотоциклистов погибло…

– Трагические случаи встречаются. Я тоже несколько близких людей-мотоциклистов в авариях потеряла… Недавно и муж попал в ДТП. Было страшно за него, очень нервничала, но все обошлось. Пострадал только мотоцикл, но это железо. Главное, человек живой. У меня не было такого, чтобы садилась на мотоцикл и боялась. Хотя, когда выезжаю на дорогу, всегда волнуюсь. Почему мы не любим ездить в городе – наши автомобилисты не воспринимают мотоциклистов и очень негативно на них реагируют. Еду всегда с опаской не потому, что я неправильно двигаюсь, а чтобы никто меня не сбил.

– Как думаете, в других городах такое же отношение к мотоциклистам?

– Не знаю. Но, когда была во Владивостоке и Москве, такого не заметила. Мне почему-то кажется, что это у нас в городе такая предвзятость. Может, после многих ДТП с участием мотоциклистов?

– Не обидно от такого отношения?



– Мне обидно за все мотодвижение. Возьмем для примера ДТП, в которое попал мой муж. Его сразу без разбирательств заклеймили, что, если мотоциклист, значит, виноват – так, кстати, решил проезжавший мимо экипаж ДПС. А когда приехал экипаж, который вызывали на место аварии, то он установил, что виновник – не мотоциклист.

– Мне говорили, что мотоцикл – болезнь. Забери его у мотоциклиста – у него будет ломка. У вас будет?



– Конечно, будет. Но я найду возможность, как на нем покататься. Мотоцикл – это уже образ жизни.

– А еще говорили, что, почувствовав скорость, ее очень сильно полюбишь.

– Я никогда не ездила под 200 ради удовольствия. В любом случае скорость пробуют все мотоциклисты. И я пробовала. И это было не в городе, а на чистой трассе. Делалось для того, чтобы понимать, что при езде по трассе я смогу пойти на обгон авто.

– Падения неизбежны. Вы падали?

– Падала. Но это было в рамках мотослалома, который проходил в Белогорске. У меня сцепление заело, поэтому мотоцикл просто упал и получилось, что коленками ударилась.

– Вы еще и принимаете участие в соревнованиях?

– Да. С 2013 года три года подряд участвовала. Я бы и дальше продолжила, но ушла в декрет. В 2020 планирую снова принимать участие в мотослаломе.

– Мотоциклисты любят так называемые путешествия в другие города. Вы выбирались куда-нибудь?



– В основном это ближайшие города нашей области – Белогорск, Свободный. Самый далекий пока для меня по расстоянию был Биробиджан.

– Сложно было?



– Да, физически. Даже 2-3 часа езды на мотоцикле тяжело дается. Во всяком случае на моем, так как плохая ветрозащита и сопротивление ветра получается большое. Ну и в пути бывали поломки.

– А вообще, обычно сами управляетесь?

– Я в железках не ковыряюсь. Могу только масло поменять, цепь почистить – для меня этого достаточно (смеется). Всем остальным занимается муж.

– Какой у вас был первый мотоцикл?



– Kawasaki KLX 250. Он похож больше на кроссовый, но для городской езды. Для меня это был оптимальный вариант, чтобы набраться опыта. Сейчас езжу на BMW F650.

– Мотоцикл – это же дорогое удовольствие, да?

– Если брать сам мотоцикл, то он стоит примерно как машина. А вот обслуживание в два раза дороже, чем автомобиля. Например, если на автомобиль ты отдашь за 4 колеса определенную сумму, то на мотоцикле – такую же за два. Плюс, шины у мотоцикла изнашиваются быстрее. И сама экипировка дорого стоит, если говорить о качественной.

– Если девушка планирует покупку мотоцикла, с какими трудностями может столкнуться?



– Покупать его нужно с человеком, который в этом разбирается, тогда можно избежать их. Но вот после покупки единственная и неприятная трудность – страховка. Почему-то в Амурской области получить ее мотоциклисту тяжеловато.