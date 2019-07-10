«Дискотека Авария» поблагодарила Тынду в соцсетях (видео)
Группа «Дискотека Авария» посвятила еще один пост в Инстаграме своей поездке в Амурскую область. Коллектив поблагодарил Тынду за оказанный прием.
«Спасибо, Тында! С 45-летием, БАМ! Безумная атмосфера и самый жаркий прием! Мы были счастливы разделить с вами наши чувства, эмоции и песни! Спасибо вам за эту любовь!» – написали музыканты.
Также они опубликовали несколько видео, в том числе с праздничного концерта. В ходе дальневосточной поездки группа посетила не только Амурскую область, но и Якутию.
Амурчане поблагодарили коллектив в ответ: «Спасибо вам огромное за чудесное выступление! Вы сделали этот вечер поистине прекрасным. В сердце осталось море эмоций, тепла и радости»; «Спасибо вам большое за этот прекрасный вечер!!! Вы остались в сердце каждого тындинца. Я надеюсь, что вы еще обязательно приедете в наш маленький город под названием Тында!».
Как сообщало Амур.инфо, ранее участник группы Алексей Серов купался в реке Тынде. «Дискотека Авария» выступала в городе в рамках торжеств в честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
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