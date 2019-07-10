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На севере – ливни: прогноз погоды в Амурской области на 10 июля

На севере – ливни: прогноз погоды в Амурской области на 10 июля
Фото: Амур.инфо

10 июля в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, на севере – ливни. Ветер с запада, юго-запада дует со скоростью 2-7, при грозе местами усиление составит до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит плюс 27...32, в дожде – до 20...25.

В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Дует юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 27...29, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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