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В микрорайоне Свободного введен режим ЧС

В микрорайоне Свободного введен режим ЧС
Фото: gzt-sv.ru

В микрорайоне «Автозапчасть» города Свободный был введен режим ЧС в связи с коммунальной аварией. Как следствие, в домах нет нормального водоснабжения.

В районе пересечения улиц Новый быт и Серова на поверхность вышла вода – износилась запорная арматура на аварийном участке магистрального водопровода, и происходит утечка питьевой воды из аварийного участка водовода.

В настоящее время водоснабжение домов осуществляется по резервной схеме. Резервный участок – водоводная труба диаметром 100 миллиметров, проложенная в 1968 году. Этот диаметр не позволяет в полной мере обеспечить потребности микрорайона.

Сложность выполнения ремонтно-восстановительных работ на аварийном участке связана с тем, что водовод уложен на глубине 6 метров, а грунты в этом районе имеют неоднородные свойства. Основной водовод протяженностью 600 метров прокладывался в 1978 году, с использованием чугунных труб, и в процессе ремонта планируется заменить их на полиэтиленовые трубы. Также планируется заменить запорную арматуру, для чего потребуется кратковременно перекрыть подачу воды. Силами ресурсоснабжающей организации, эксплуатирующей данный участок водовода, оперативно произвести ремонтные работы не представляется возможным.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, на аварийно-восстановительные работы выделят 7 миллионов 619 тысяч рублей. В течение 2 дней будет разработан детальный план-график ведения работ, которые, по текущим расчетам, в течение трех недель позволят вернуть нормальный напор в дома жителей микрорайона.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Под угрозой финал конкурса "Всемирный архитектурный фестиваль World Architecture Festival". Стратегия пространственного развития Свободного может накрыться медным тазом!

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