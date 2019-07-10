В Хэйхэ показали, как будет выглядеть пункт пропуска у моста через Амур

Проезд ведет к комплексу зданий пункта пропуска, далее дорога продолжается до моста. «Ожидается, что возведение трех зданий пункта пропуска завершится во второй половине июля, но сам пункт пропуска достоят только в конце октября», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание.

Пункт пропуска Хэйхэ строится в 1,1 километра от моста и в 7 километрах от центра Хэйхэ. Как сообщало Амур.инфо, он будет состоять из трех зданий. Одно предназначено для проверки грузов из России. Во втором планируется обслуживать и досматривать пассажиров, в третьем – собираются проверять грузы, отправляющиеся из Китая в Россию.

За 4 месяца строительства пункта пропуска, объем инвестиций в проект составил 66 миллионов юаней (9,6 миллиона долларов). В целом стоимость реализации проекта оценивается в 297 миллионов юаней (почти 43 миллиона долларов). Строители уже достроили три этажа зданий № 1 и № 3 пункта пропуска. В данный момент рабочие устанавливают железобетонные конструкции по периметру и в ближайшее время приступят к обустройству кровли. В здании № 2 завершено возведение двух этажей. Работы ведутся круглосуточно. В Хэйхэ ожидают, что пассажиропоток через пункт пропуска составит 2,85 миллиона человек в год, а грузопоток – 6,2 миллиона тонн в год.