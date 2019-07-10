Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:45 6

В Хэйхэ показали, как будет выглядеть пункт пропуска у моста через Амур

В Хэйхэ показали, как будет выглядеть пункт пропуска у моста через Амур
Фото: mp.weixin.qq.com

Китайское издание «Цзиньжи Хэйхэ» опубликовало проектное изображение пункта пропуска у автомобильного моста через Амур и предмостовой инфраструктуры. Судя по эскизу, трасса, ведущая к переправе, будет проходить под аркой с надписью «Пункт пропуска Хэйхэ КНР».

Проезд ведет к комплексу зданий пункта пропуска, далее дорога продолжается до моста. «Ожидается, что возведение трех зданий пункта пропуска завершится во второй половине июля, но сам пункт пропуска достоят только в конце октября», – сообщает Biang.ru со ссылкой на издание.

Пункт пропуска Хэйхэ строится в 1,1 километра от моста и в 7 километрах от центра Хэйхэ. Как сообщало Амур.инфо, он будет состоять из трех зданий. Одно предназначено для проверки грузов из России. Во втором планируется обслуживать и досматривать пассажиров, в третьем – собираются проверять грузы, отправляющиеся из Китая в Россию.

За 4 месяца строительства пункта пропуска, объем инвестиций в проект составил 66 миллионов юаней (9,6 миллиона долларов). В целом стоимость реализации проекта оценивается в 297 миллионов юаней (почти 43 миллиона долларов). Строители уже достроили три этажа зданий № 1 и № 3 пункта пропуска. В данный момент рабочие устанавливают железобетонные конструкции по периметру и в ближайшее время приступят к обустройству кровли. В здании № 2 завершено возведение двух этажей. Работы ведутся круглосуточно. В Хэйхэ ожидают, что пассажиропоток через пункт пропуска составит 2,85 миллиона человек в год, а грузопоток – 6,2 миллиона тонн в год.

Просмотров всего: 1278

#Китай #строительство #экономика

распечатать


Экономика 4

Каждый третий амурчанин готов уехать из области ради работы
Общество 4

Во время реновации парка в Белогорске сохранят ценные деревья
Общество 19

Подрядчики не хотят строить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Благовещенска
Общество 2

С новым ЕГЭ по китайскому языку амурские выпускники справились на «хорошо» и «отлично»
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Александр Королев

    Александр Королев
    1 час назад

    Зато у нас строят в жопе мира для того, чтобы организовать автобусные перевозки граждан до пункта пропуска и былло за что брать деньги с людей ))). Еще сделают платную стоянку с конским ценником чтобы не ездили на своих авто

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    реалистичная модель))) китайцы даже в будущем на противоположном берегу ничего не видят)))))

  • Всем Добра

    Всем Добра
    1 час назад

    И где там 3 здания? Целый новый город вижу я!

  • inoy

    inoy
    52 минуты назад

    на экскурсии к мосту на кораблике, уже сейчас видно, что китайцы давно начали стройку, склады, ангары и прочие строения уже там реально есть!!!

  • Nakamura

    Nakamura
    48 минут назад

    Проглотя китайцы ДВ, недолго осталось. А козлов так и будет картинки рисовать свои

  • Noir

    Noir
    32 минуты назад

    Китайцы нарисовали, китайцы сделают. А у нас еще не реализовали ни одной нарисованной картинки, то денег нет, то опять денег нет.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь