Путин подарил золотистого ретривера школьнику с аутизмом

Президент РФ Владимир Путин сделал 12-летнему Арсению Фёдорову из Красноярска подарок – трёхмесячного щенка золотистого ретривера. Питомца мальчику передала глава регионального минобразования Светлана Маковская.

В феврале Арсений написал президенту письмо с просьбой подарить ему собаку: «Уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Арсений Фёдоров, мне 11 лет, я живу в Красноярске. Подарите мне, пожалуйста, щенка ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, что чудеса сбываются!»

«Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твоё. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени», – сказала чиновница мальчику.

Эти собаки славятся особой любовью к детям, отметила Маковская. По характеру золотистые ретриверы очень добрые, умные, ласковые, игривые и спокойные животные.

«Щенок – девочка, ещё имя не успели придумать. Арсений пока ещё не очень понял, что ему подарили собаку. … Пока ещё привыкает», – рассказала изданию Наталья Фёдорова, мама Арсения.

У 12-летнего Арсения расстройство аутистического спектра. Мальчик учится в школе по специальной программе и уже перешёл в пятый класс. По словам родителей, он любит играть в компьютерные игры, ездить на велосипеде, плавать и кататься на горных лыжах, пишет Life.

В марте Владимир Путин тоже получил в подарок собаку. В Киргизии ему подарили орловского скакуна и 6-месячного Шерхана – это среднеазиатская борзая тайган.

Фото: минобразования Красноярского края