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В Амурской области проведут инвентаризацию сельскохозяйственных земель

В Амурской области проведут инвентаризацию сельскохозяйственных земель
Фото: freestockimages.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил провести инвентаризацию земель сельхозназначения. Их использованию посвятили заседание правительства региона.

Как рассказал министр имущественных отношений Сергей Олиферов, на территории области общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3,5 миллиона гектаров. Из них сельхозугодий – 2,3 миллиона гектаров, в состав которых входит пашни – 1,5 миллиона гектаров, сенокосы – 281 тысяча гектаров, пастбища – 353,9 тысячи гектаров.

«Вопрос вовлечения в оборот и эффективного использования земель находится на контроле правительства области, но при этом часть земель остаются не вовлеченными в оборот либо не используются или используются по назначению не в полном объеме», – рассказал Сергей Олиферов.

По состоянию на сегодняшний день используется для возделывания сельскохозяйственных культур 1 миллион 299 тысяч гектаров (85 %). С 2016 года прирост пашни составил 100 тысяч гектаров. В настоящий момент потенциал увеличения посевных площадей имеется в Завитинском, Архаринском, Серышевском, Октябрьском, Бурейском, Ромненском, Мазановском районах.

«Если говорить о 233,3 тысячи гектаров пашен, которые не используются, то из них более половины покрыты кустарником или лесами. Вовлечение в оборот таких земель является дорогостоящим мероприятием», – прокомментировал министр сельского хозяйства Олег Турков.

Кроме того, для контроля и в целях увеличения количества посевных площадей в правительстве Амурской области создана межведомственная рабочая группа по использованию земель сельскохозяйственного назначения. В результате проведенных контрольных мероприятий в 2018 году выявлены неиспользуемые земли общей площадью 73,6 тысячи гектаров. В отношении почти 14 тысяч гектаров договоры аренды с недобросовестными арендаторами расторгнуты, 60,9 тысячи гектаров привлечены к административной ответственности. Проводимая работа привела к дополнительному вводу в оборот более 40 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни, сообщает правительство Амурской области.

Уже проверены 109 тысяч гектаров, нарушения использования земель сельхозназначения выявлены в отношении 64,5 тысячи гектаров, из которых по 37,9 тысячи гектаров материалы находятся на согласовании в органах прокуратуры для проведения внеплановых проверок, по 19,6 тысячам гектаров нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов 400 тысяч рублей. Досрочно расторгнуты договоры аренды в отношении 4,3 тысячи гектаров.

«Надо еще раз внимательно посмотреть на состояние земель сельхозназначения. Совместно правительству области и Агентству по привлечению инвестиций провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения», – поручил губернатор.

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#областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    12 минут назад

    Арендаторы платят в бюджет арендную плату, более с этой земли в бюджет ничего не попадет. Возникает вопрос, а зачем тогда расторгать договор аренды? Пока землю выведут на торги, пока они пройдут и будет заключён договор аренды пройдет немало времени, все это время бюджет не будет получать арендную плату, кроме того не факт, что на торгах земля уйдет за ту же арендную плату, что и с предыдущим арендатором. А может и вообще не уйти и будет так же зарастать кустарником и травой, но блин зато можно в отчёт циферку красивую написать, что расторгли договор на десять тыщ гектар.

    Зачем все это нужно? Кому все это нужно? Про увеличение валового сбора сои помню, но и там бюджету с того сбора бульон из под яиц достанется.

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