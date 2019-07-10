Рыбы, берегите репутацию; Овны, берегите силы: астрологический прогноз на 10 июля

Восход Солнца: 04:30

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Раке.

Овен. День неблагоприятный для контактов, начала новых дел, путешествий. В сфере профессиональной деятельности вероятны конфликты с начальством. Возможен душевный дискомфорт, упадок сил. Вас могут вовлечь в ненужные контакты, которые, кроме проблем и разочарований, ничего не принесут. Не исключен обман или мелкая ссора.

Телец. Постарайтесь вести себя сдержанно, не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы. Вечер отмечен гармонией и душевным равновесием. Постарайтесь сохранить в душе внутренний комфорт.

Близнецы. В этот день вероятен успех. Препятствий и недоразумений на службе не предвидится. Но возможны разногласия с детьми. Ваш визит к врачу даст хорошие результаты.

Рак. Противоречивый день. Вас ожидают как разочарования, так и уверенность в собственных силах. Вы сможете использовать благоприятное положение звезд и изменить ситуацию к лучшему. Если это удастся, то следующая неделя может быть благоприятной.

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Лев. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но, возможно, кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивым и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.

Дева. Критический день. Вероятны испытания и проверка на прочность взглядов и отношений. Высока эмоциональная напряженность. При определенных душевных затратах некоторые из вас будут способны отстоять себя и свои убеждения, даже привлечь многих единомышленников. Семейные проблемы отойдут на второй план.

Весы. Вам удастся самореализоваться. Откроются широкие просторы для свободного творчества и самовыражения. Благоприятный день для покупок, заключения договоров, сделок и браков. Прекрасный день для любви и романтических встреч. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми.

Скорпион. Благоприятный день для избавления от ненужных вещей, неискренних отношений. И благоприятен для наведения порядка в доме. Возможности, которые вас ожидают помогут выбраться из трудной ситуации. Вечером придется пересмотреть и проанализировать события этого дня.

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Стрелец. Увлекательная работа или стремление к глобальным проектам поможет вам взобраться вверх по карьерной лестнице. Нежелание прислушаться к мнению собеседника и стремление все сделать по-своему нарушат равновесие и доверительную обстановку с партнерами. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость.

Козерог. День преобразования и трансформации космической энергии. Работа или деловые встречи потребуют значительных усилий. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Ваше трудолюбие и выносливость помогут снизить негативные тенденции дня.

Водолей. День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных предприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей — умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Рыбы. Возможно, что у вас возникнет острое чувство неудовлетворенности. Личные отношения будут складываться не так, как вам хотелось бы. Возможно посягательство на вашу репутацию, но благодаря уникальной проницательности вы сможете точно определить, откуда это исходит, и сумеете защититься.

Астролог: Вальдемар Небоходцев