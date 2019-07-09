Амурчане продолжают переводить деньги телефонным мошенникам

С начала июля фальшивые родственники и сотрудники банков обманули несколько жителей Белогорского района. Мошенники действуют по одному сценарию, рассчитывая застать жертву врасплох.

Жительницу села Возжаевка обманули так: ей позвонил мужчина, сказал, что он ее брат. Звонивший попросил 50 000 рублей для решения серьезной проблемы. Потерпевшая поверила – голос показался ей родным. Но после того как связь прервалась, ей стало понятно, что ее обманули. Позже она дозвонилась до своего брата, который рассказал, что находится в Магадане и пока приехать не может.

Подобное преступление совершено в отношении мужчины 7 июля. Ему позвонил неизвестный и тоже представился братом. Неизвестный попросил перечислить ему 40 000 рублей. Когда обманутый гражданин перевел деньги, связь прекратилась.

Еще одна женщина пострадала от мошенников 5 июля. Ей позвонил человек, назвавшийся сотрудником банка. Он сообщил, что ранее оставленная анкета заявительницы по поводу получения ей кредита в размере 100 000 рублей рассмотрена. Для получения денег осталось только оплатить проценты по кредитованию – 4 205 рублей. Амурчанка перевела указанную сумму на продиктованный мужчиной номер карты. Далее злоумышленник предупредил, что для завершения операции ей перезвонит курьер, с которым необходимо встретиться для оформления необходимых документов. Спустя некоторое время женщине позвонил другой мужчина и представился курьером. Он сказал, что для получения кредита 100 000 рублей нужно оплатить страховой взнос – 10 000 рублей. Гражданка поняла, что попалась на удочку мошенников. Она отказалась выполнять требования мошенника. Вскоре номера, с которых звонили, стали недоступны, сообщает amur28.info.

Сотрудники белогорской полиции в очередной раз призывают всех быть бдительными и осторожными, не доверять свои сбережения незнакомцам. Получив тревожных звонок от «родственника», нужно позвонить настоящему родственнику. Онлайн-заявки на получение кредита можно оставлять только на официальных страницах проверенных банков. Информация из банка не может поступать с абонентских сотовых номеров. Для этих целей используются специальные номера, сведения которых следует уточнять в справочной службе банка или компании сотовой связи. В случае малейшего сомнения необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии. Сообщать данные карт и коды операций, полученных в сообщениях, никому нельзя.

Если мошенничество все-таки произошло, нужно сразу позвонить в полицию по номеру 02 с городского телефона или по номеру 102 с мобильного.