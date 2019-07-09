Мужчина, пропавший на севере Зейского района, не найден ни живым, ни мертвым
Следователи продолжают разыскивать безвестно исчезнувшего мужчину. С 22 на 23 сентября 2018 года он ушел с участка золотодобычи возле поселка Береговой Зейского района. До сих пор неизвестно, что с ним случилось и где он сейчас.
По факту безвестного исчезновения Владимира Свитайлова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
27 июля 2019 года Владимиру должно исполниться 32 года. Его приметы: рост 180–185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, русый, коротко стрижен, нос средний, губы тонкие. Есть особые приметы: шрам на брови справа, родинка на правом виске. На левом плече имеется татуировка в виде абстракции красно-синего цвета.
Ориентировка распространена и по другим регионам страны. Всех, кому известны какие-либо сведения о судьбе Свитайлова, просят сообщить об этом следствию по телефонам (4162) 22-14-27, +7-924-744-00-20, или на короткий номер 102.
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