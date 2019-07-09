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сегодня, 19:41 2

Мужчина, пропавший на севере Зейского района, не найден ни живым, ни мертвым

Мужчина, пропавший на севере Зейского района, не найден ни живым, ни мертвым

Следователи продолжают разыскивать безвестно исчезнувшего мужчину. С 22 на 23 сентября 2018 года он ушел с участка золотодобычи возле поселка Береговой Зейского района. До сих пор неизвестно, что с ним случилось и где он сейчас.

По факту безвестного исчезновения Владимира Свитайлова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

27 июля 2019 года Владимиру должно исполниться 32 года. Его приметы: рост 180–185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, русый, коротко стрижен, нос средний, губы тонкие. Есть особые приметы: шрам на брови справа, родинка на правом виске. На левом плече имеется татуировка в виде абстракции красно-синего цвета.

Ориентировка распространена и по другим регионам страны. Всех, кому известны какие-либо сведения о судьбе Свитайлова, просят сообщить об этом следствию по телефонам (4162) 22-14-27, +7-924-744-00-20, или на короткий номер 102.

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Комментарии
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  • олег1975

    олег1975
    34 минуты назад

    Что за "дубовый" заголовок? Вы там нормальных журналистов принимайте на работу. Ни живой ни мертвый это журналист который это написал.

  • Тролльман

    Тролльман
    20 минут назад

    Мужчина, пропавший на севере Зейского района, не найден ни живым, ни мертвым, ни раненным, ни больным, ни здоровым

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