Мужчина, пропавший на севере Зейского района, не найден ни живым, ни мертвым

По факту безвестного исчезновения Владимира Свитайлова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

27 июля 2019 года Владимиру должно исполниться 32 года. Его приметы: рост 180–185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, русый, коротко стрижен, нос средний, губы тонкие. Есть особые приметы: шрам на брови справа, родинка на правом виске. На левом плече имеется татуировка в виде абстракции красно-синего цвета.

Ориентировка распространена и по другим регионам страны. Всех, кому известны какие-либо сведения о судьбе Свитайлова, просят сообщить об этом следствию по телефонам (4162) 22-14-27, +7-924-744-00-20, или на короткий номер 102.