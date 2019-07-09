В Зее состоится фестиваль бардовской песни

26 июля город Зея примет массовый фестиваль гитарной песни «Над Зейской волной». В нем примут участие солисты и группы исполнителей гитарной вокально-инструментальной музыки различных стилей и жанров – авторской, туристической, эстрадной и дворовой песни, городского романса.

На стадионе города энергетиков споют про туризм и любовь к малой родине. «Мероприятие такого масштаба у нас проводится впервые. Мы решили объединить бардов нашего района и области, а также пригласить гитаристов из других регионов. На данный момент уже подано более 12 заявок. Музыкантам предлагается спеть песни, посвященные туризму, любви к малой родине и 45-летию Байкало-Амурской магистрали. Мы уверены, что фестиваль станет одним из самых значимых и запоминающихся событий форума. Гости смогут в полной мере ощутить, что гитара, передающая настроение через струны, объединяет людей, как ничто другое», – рассказала начальник отдела культуры, архивного дела и спорта администрации Зейского района Людмила Богданова.

Принять участие в фестивале смогут музыканты от 16 лет и старше. Гитаристы выступят перед гостями и участниками Амурского международного туристического форума Amur Travel. Также конкурсанты посоревнуются между собой и получат ценные призы и дипломы. Победителей выберет авторское жюри. Заявки принимаются до 15 июля на сайте администрации Зейского района.

Работу всех площадок форума будет сопровождать насыщенная культурно-развлекательная программа. План мероприятий опубликован на официальном сайте Amur Travel. Там же можно забронировать места, скачать карту маршрутов, посмотреть перечень экскурсий.

В течение трех дней, с 26 по 28 июля Зея и Зейский район станут площадкой главного туристического события региона. Участие в мероприятии примут российские и иностранные туроператоры, представители предпринимательского и экспертного сообщества, туристы, путешественники, заинтересованные организации, студенческая молодежь. Главная цель форума – презентовать туристический потенциал Амурской области.