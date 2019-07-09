Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:24 2

В Зее состоится фестиваль бардовской песни

В Зее состоится фестиваль бардовской песни
Фото: economy.amurobl.ru

26 июля город Зея примет массовый фестиваль гитарной песни «Над Зейской волной». В нем примут участие солисты и группы исполнителей гитарной вокально-инструментальной музыки различных стилей и жанров – авторской, туристической, эстрадной и дворовой песни, городского романса.

На стадионе города энергетиков споют про туризм и любовь к малой родине. «Мероприятие такого масштаба у нас проводится впервые. Мы решили объединить бардов нашего района и области, а также пригласить гитаристов из других регионов. На данный момент уже подано более 12 заявок. Музыкантам предлагается спеть песни, посвященные туризму, любви к малой родине и 45-летию Байкало-Амурской магистрали. Мы уверены, что фестиваль станет одним из самых значимых и запоминающихся событий форума. Гости смогут в полной мере ощутить, что гитара, передающая настроение через струны, объединяет людей, как ничто другое», – рассказала начальник отдела культуры, архивного дела и спорта администрации Зейского района Людмила Богданова.

Принять участие в фестивале смогут музыканты от 16 лет и старше. Гитаристы выступят перед гостями и участниками Амурского международного туристического форума Amur Travel. Также конкурсанты посоревнуются между собой и получат ценные призы и дипломы. Победителей выберет авторское жюри. Заявки принимаются до 15 июля на сайте администрации Зейского района.

Работу всех площадок форума будет сопровождать насыщенная культурно-развлекательная программа. План мероприятий опубликован на официальном сайте Amur Travel. Там же можно забронировать места, скачать карту маршрутов, посмотреть перечень экскурсий.

В течение трех дней, с 26 по 28 июля Зея и Зейский район станут площадкой главного туристического события региона. Участие в мероприятии примут российские и иностранные туроператоры, представители предпринимательского и экспертного сообщества, туристы, путешественники, заинтересованные организации, студенческая молодежь. Главная цель форума – презентовать туристический потенциал Амурской области.

Просмотров всего: 97

#Зея #концерты #культура #туризм

распечатать


Спорт

Конноспортивный клуб «Аллюр» приглашает в гости онкобольных детей
Общество

В Приамурье 13 гостиниц прошли процедуру классификации и получили «звезды»
Культура

В Благовещенске продают билеты на спектакли Малого театра и театра из города Великие Луки
Культпросвет

Благовещенцев учили экспресс-реализму
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Когда в Благовещенске будет проводиться крутой, обще-областной ( дальневосточный, российский) Фестиваль-конкурс гитарной песни?

  • Цунай

    Цунай
    52 минуты назад

    Давайте в Благовещенске)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь