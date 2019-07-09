Конноспортивный клуб «Аллюр» приглашает в гости онкобольных детей

Благовещенский конноспортивный клуб «Аллюр» готовит мероприятие для онкобольных детей. Гостей ждут конные выступления, танцевальный флешмоб, фотосессия и катание на лошадях. Все мероприятия проводятся бесплатно.

Мероприятие в рамках реализации социального проекта «Нас поддержит добрый конь» профинансировано министерством социальной защиты населения Амурской области. Партнером проекта выступает Амурское региональное отделение общественного движения против рака «Навстречу жизни».

Участники проекта проходят социально-психологическую реабилитацию с помощью методов иппотерапии, анималтерапии, музыкотерапии. Программа включает конные выступления спортсменов клуба «Аллюр», театрализованные сценки детей из конного лагеря, танцевальный флешмоб, фотосессию в фотозоне, а также катание на лошадях, пони, фаэтоне, квадроцикле.

Семьи с детьми ждут в субботу, 13 июля, в 10 часов по адресу: улица Нагорная, 43А. Проезд маршрутом № 12, остановка «Молокозавод».