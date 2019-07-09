Во время реновации парка в Белогорске сохранят ценные деревья

В Белогорске началось благоустройство территории бывшего парка имени Феликса Дзержинского. Работы проводят осторожно: в парке действует запрет на вырубку сосен. Спилят только часть карагачей, все тополя и погибшие сосны – всего 227 деревьев.

Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава города Станислав Мелюков. «10 июля в парке начнутся активные работы. Впрочем, работы там уже идут, энергетики переносят воздушный кабель, который проходит через весь парк, под землю. Этому предшествовала большая бумажная работа, за что энергетикам отдельное спасибо. Кстати, работы по укладке кабеля они делают бесплатно для города, так с ними договорились, – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков своим подписчикам. – Завтра же начинаем расчищать парковые джунгли. Сначала будет скошен бурьян, кустарник. Затем спил деревьев – все карагачи (кроме тех, что растут вдоль путепровода), все тополя, все погибшие сосны. Всего будет спилено 227 деревьев. Соответственно, как минимум, такое же количество (здесь же, в парке) будет восстановлено. Все ценные породы (клен, орех, лиственница) останутся нетронутыми. Эту работу планируем закончить до 1 сентября. К этому времени появятся новые контуры проекта, будем его корректировать на месте с учетом оставшейся растительности».

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел выездное совещание в парке имени Дзержинского. В комиссию вошли председатель белогорского горсовета Виктория Гратий, замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова, замглавы по ЖКХ Александр Башун, начальник управления культуры Ирина Хозяйская, директор горпарка Юрий Приходько, директор предприятия по благоустройству Ольга Алексеева, начальник отдела по строительству и архитектуре Сергей Ушаков, главный инженер МБУ Андрей Пакулов.

На территории площадью 25 тысяч квадратных метров копают траншеи для переноса электрического кабеля. Глава Белогорска проверил ход работ и оценил состав насаждений зеленой зоны. В парке запрещено вырубать сосны.

Начать обустройство нового сквера в районе бывшего парка имени Феликса Дзержинского город пытается не первый год. Белогорску, как и Амурской области в целом, второй год не удается попасть в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». По поручению президента России Владимира Путина в программу направлено 5 миллиардов рублей, которые правительство распределяет на конкурсной основе. В прошлом году Белогорск прошел основные процедуры конкурса и вышел с проектом в финал, но получить финансирование в рамках федеральной программы не удалось.

«В этом году мы прошли первоначальный этап. От Амурской области выдвинулись семь городов, дальше прошли пять, в их числе и Белогорск. Причем, мы были единственные, кто претендовал на 100 миллионов рублей, потому что это категория городов по численности от 50 до 100 тысяч человек, – рассказал глава города. – Мы уже начали готовиться к публичной защите, наняли специальный институт, который учел прошлые ошибки, и были во всеоружии. Но 26 апреля вышло постановление правительства, в котором из 75 участвующих регионов осталось 45. 30 регионов, включая Амурскую область, вычеркнули из конкурса по неизвестным причинам. Но выход из сложившейся ситуации есть – вариант частного муниципального партнерства. У нас есть инвестор, который готов вложить деньги в строительство, и ждать, когда мы отдадим все, включая проценты. Оплата будет осуществляться поэтапно в течение четырех–пяти лет. Если мы получим 100 миллионов рублей в рамках программы "Создание комфортной среды", то быстрее рассчитаемся с инвестором, тем самым уменьшим стоимость проекта. По оценке специалистов, обустройство территории парка площадью в 25 тысяч квадратных метров будет стоить 120–150 миллионов рублей».

В соответствии с дизайн-проектом нового парка, зоны для отдыха по всему парку должны соответствовать потребностям досуга разных возрастных категорий горожан. В проекте предусмотрено 40-метровое колесо обозрения, точки общепита, площадки для активного отдыха и многое другое.

«Сейчас уже ведется работа по межеванию участков, где инвесторы построят целевые объекты. Они все будут соответствовать дизайн-проекту, единой концепции, – добавил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Зоны отдыха останутся там же, где планировали в прошлые годы. В их числе площадки для детей, молодежи, пожилых людей. Они пересекаться между собой не будут. И самое главное – это не парк, к которому мы привыкли, где только тротуары, скамьи, деревья и фонтан. Мы хотим сделать его особенным. Работы очень много, на это требуется время. Откроется парк в 2021 году».